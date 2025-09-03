ILS Ingenjör till marknadsledande bolag i Jönköpingsområdet
2025-09-03
Hos vår kund, en ledare inom försvarsindustrin, får du en nyckelroll där ditt arbete som ILS-ingenjör direkt bidrar till att säkerställa hög kvalitet och långsiktig funktion för system med stor samhällsbetydelse. Här värdesätts kreativitet och frihet i en miljö präglad av teknisk spetskompetens.
OM TJÄNSTEN
Som ILS-ingenjör är din roll att säkerställa att tekniska system är effektiva och underhållbara genom hela deras livscykel. Du kommer att arbeta med att utveckla och implementera lösningar som optimerar systemens tillgänglighet och supportability, både självständigt och i nära samarbete med projektteam.
Du blir en del av ett kompetent team som arbetar med samhällsviktiga projekt. För att lyckas i rollen söker vi dig som har kunskap inom produktutveckling då rollen är central för att säkerställa hög kvalité genom hela systemens livscykel. Kunskap inom design, CAD och produktion är även centralt då du kommer stödja samt driva egna projekt.
Du erbjuds
• En arbetsmiljö där du får stor frihet och möjlighet att vara kreativ i ditt arbete.
• Möjlighet att arbeta med tekniska produkter i absoluta framkant.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du driver och stödjer projekt med fokus på att utveckla och förvalta lösningar ur ett Integrated Logistics Support-perspektiv, säkerställande av systemens livscykelhantering, tillgänglighet och supportability.
• Utveckla och förvalta lösningar ur ett Integrated Logistics Support-perspektiv.
• Driva och stödja projekt med fokus på livscykelhantering.
• Arbeta med tillgänglighet och supportability för system.
• Samarbeta nära med projektgrupper och andra specialister.
• Säkerställa hög kvalitet i arbetet med systemens hela livscykel.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsexamen inom relevant område exempelvis logistik eller maskinteknik.
• Är flytande i engelska och svenska i både tal och skrift.
• Har möjlighet att genomgå säkerhetsprövning och en bakgrundskontroll.
• Har erfarenhet inom ILS/SLA alternativt avancerade färdigheter och erfarenhet inom produktutveckling.
• Har goda kunskaper inom CAD.
Det är meriterande om du har
• Kunskap och erfarenhet av att balansera de 10 ILS-elementen mot organisationens förutsättningar och kundens krav.
• Erfarenhet av produktutveckling inom mekanik eller elektronik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
