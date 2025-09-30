IKT-pedagog med stort tekniskt kunnande - vikariat
2025-09-30
Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet
Enheten för Undervisning och Lärande
Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) faciliterar pedagogisk utveckling vid Karolinska Institutets utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
I UoLs uppdrag ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt stöd för utveckling av undervisning och kurser, forum för pedagogisk dialog samt utveckling av den pedagogiska infrastrukturen. Området Digitalt lärande är den delen av UoL som ansvarar för utveckling och förvaltning av den digitala lärandemiljön vilket vi gör i nära samarbete med användare och IT-avdelning.
Nu söker vi en IKT-pedagog med stort tekniskt kunnande som vill vara med och driva utvecklingen av stödet för användarna. Är det du?
Din roll
I din roll som IKT-pedagog kommer du att fungera som kontaktyta i första hand mellan dina kollegor i området, andra enheter inom KI samt leverantörer. Ditt fokus kommer i första hand vara den tekniska aspekten av ansvaret som objektsspecialist och kommer att jobba i nära samarbete med andra IKT-pedagoger och pedagogiska utvecklare. I arbetet ingår:
- Vara med och driva utvecklingen av det digitala stödet till användarna
- Samordna, leda och utföra det dagliga arbetet med digitalt stöd (t ex svara i support och producera och uppdatera digitala resurser).
- Tillsammans med Objektsledare och kollegor utveckla strategier och metoder för att förbättra objektet inom förvaltningsmodellen PM3.
- Du kommer att vara drivande i arbetet tillsammans med dina kollegor gällande LMS (Canvas), Digital examination (Inspera) och Digital portfolio (MyKnowledgeMap) på KI.
- Aktivt delta i det dagliga arbetet samt utveckling inom området.
- Medverka i nätverk inom och utom utbildningsorganisationen.
Vem är du?
Du är relationsskapande och kan utifrån användarnas behov stödja utvecklingen av utbildningens digitalisering. Genom att skapa ge stöd, bidra med inspiration och ingå i nätverk skapar du förutsättningar för användarna att nyttja digitaliseringens pedagogiska möjligheter i undervisningen. Som person är du nyfiken, utvecklingsorienterad, strukturerad och kommunikativ.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
- Akademisk examen, pedagogisk examen alternativt annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som bedöms vara likvärdig.
- Praktisk och avancerad erfarenhet i form av drift och administration av pedagogiska system så som lärplattformar.
- God förmåga att driva förändrings-/utvecklingsarbete
- God förmåga att sätta upp egna mål och samordna det dagliga arbetet
- Mycket god förmåga att kommunicera, samverka och samarbeta
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande
- God erfarenhet av att arbeta som objekt- eller systemspecialist inom förvaltningsmodeller som PM3 eller liknande.
- Erfarenhet och kompetens inom digital examination inom högre utbildning.
- Högskolepedagogisk kompetens
- Projektledarerfarenhet
- Erfarenhet av att arbeta i scrumliknande processer.
Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkemedel.
Placering: Flemingsberg
https://ki.se/om-ki/organisation-och-ledning/undervisning-och-larande
https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 13 oktober 2025
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
