Ikett söker betongarbetare till Mellerud
Ikett Personalpartner AB / Betongarbetarjobb / Mellerud Visa alla betongarbetarjobb i Mellerud
2026-08-06
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Mellerud
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Gillar du att arbeta fysiskt med kroppen och vill jobba dagtid? – Se då hit!
Vi söker betongarbetare till Örs Cementgjuteri i Mellerud.Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med tillverkning av betongelement, där arbetsuppgifterna främst består av formning, armering och gjutning.
Vi söker dig som är praktiskt lagd, trivs med att arbeta inomhus och fungerar bra i samarbete med andra. Det är viktigt att du är noggrann och ser till att varje moment blir rätt utfört. Erfarenhet av betongarbete är inget krav, men ses som meriterande.Kvalifikationer
• God fysisk form
• B-körkort och bil
• Svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av prefabtillverkning
• Vana vid att läsa och förstå ritningar
• Traverskort
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner med chans till övergång till kundföretaget.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Frida Lärk frida.lark@ikett.com +46 73 346 36 31 Jobbnummer
10024019