Ikett söker betongarbetare till Mellerud

Ikett Personalpartner AB / Betongarbetarjobb / Mellerud
2026-08-06


Visa alla betongarbetarjobb i Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed, Vänersborg, Bengtsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Mellerud, Dals-Ed, Vänersborg, Bengtsfors, Åmål eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-08-06

Om tjänsten
Gillar du att arbeta fysiskt med kroppen och vill jobba dagtid? – Se då hit!

Vi söker betongarbetare till Örs Cementgjuteri i Mellerud.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med tillverkning av betongelement, där arbetsuppgifterna främst består av formning, armering och gjutning.

Vi söker dig som är praktiskt lagd, trivs med att arbeta inomhus och fungerar bra i samarbete med andra. Det är viktigt att du är noggrann och ser till att varje moment blir rätt utfört. Erfarenhet av betongarbete är inget krav, men ses som meriterande.

Kvalifikationer
• God fysisk form
• B-körkort och bil
• Svenska i tal och skrift

Meriterande
• Erfarenhet av prefabtillverkning
• Vana vid att läsa och förstå ritningar
• Traverskort

Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid

Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner med chans till övergång till kundföretaget.

Om Ikett Personalpartner AB

Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.

Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.

Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.

För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ikett Personalpartner AB (org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Åkerssjövägen 10 (visa karta)
461 53  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ikett Personalpartner

Kontakt
Frida Lärk
frida.lark@ikett.com
+46 73 346 36 31

Jobbnummer
10024019

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