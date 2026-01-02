IFO i Skurups kommun söker en engagerad LSS-handläggare!
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Som anställd inom Individ och familjeomsorgen är du en del av en glad och utvecklande verksamhet som värnar om en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Du får en aktiv arbetsledning och en tillgänglig chef som hjälper dig att utvecklas i din yrkesroll och hjälper till med prioriteringar i ditt handläggningsarbete. Vi är en modern verksamhet som arbetar med ständig utveckling för att möta våra kommuninvånare på bästa vis. Vi sitter i fräscha, ljusa och nyrenoverande lokaler med gångavstånd till tågstationen där du har goda kommunikationsvägar både mot östra och västra Skåne. Låter detta som något du gillar och du har det som vi söker enligt beskrivning nedan så hoppas vi att du söker tjänsten.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare kommer du att arbeta både utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även utifrån Socialtjänstlagen (SoL), främst socialpsykiatri. Målgruppen inom LSS är alla åldrar, från barn och upp i vuxen ålder, inom SoL är det personer från 18 år.
Hos oss kommer du att ha ytterligare en engagerad kollega som utreder, beslutar och följer upp insatser inom LSS-området i kommunen. Du kommer ha närhet till en driven enhetschef och en intresserad utförarorganisation. På enheten finns kollegor inom övrig myndighetsutövning för vuxna så som biståndshandläggare inom äldreomsorgen, beroendefrågor, försörjningsstöd m fl. som kommer hjälpa dig finna dig tillrätta hos oss. Vi är måna om att introduktionen blir bästa möjliga och lägger stor del av planering kring detta för att möta just dina behov.
Som LSS-handläggare kommer du bl a att träffa brukare, utförare, närstående samt externa samverkansparter. Vi ser det viktigt att dialogen fungerar med alla berörda i ärendet, samverkan är grundläggande och även förmåga att balansera tjänstemannarollen, lagstiftningen och ansökan från den enskilde eller dennes närstående. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och med individens behov i centrum (IBIC). Vi grundar bedömningar omsorgsfullt och är måna om att följa upp insatserna. Som stöd i ditt arbete har vi regelbundna team-möten, ärendedragningar och närhet till både kollegor och enhetschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Du behöver ha goda kunskaper om rådande lagstiftning och rättspraxis inom området, gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS och SoL.
Som person behöver du vilja träffa olika människor och samverka med andra, ha en hög social förmåga, kunna skapa tydlighet och utge förtroende. Ett värdigt och respektfullt bemötande är grundläggande i din person, stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Du kommer att arbeta i verksamhetssystemet Treserva och utgå från IBIC, om du har kännedom om dessa sedan tidigare är det meriterande.
B-körkort är önskvärt
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Skurups kommun är en rökfri arbetsplats.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från http://www.polisen.se/.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
