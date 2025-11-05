IF Metall söker personal och ekonomiansvarig till Göteborg
2025-11-05
IF Metall organiserar anställda inom verkstads-, bil- och kemiindustrin, gruvor, läkemedelsföretag och tvätterier, och har över 300 000 medlemmar på 13 000 arbetsplatser runt om i Sverige. Omkring 21 procent av medlemmarna är kvinnor. IF Metall har en feministisk syn och verkar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
Har du erfarenhet av att arbeta i en förtroendemannastyrd organisation och av att leda personal? Vill du arbeta för och med människor?
Nu söker IF Metall en lokal samordnare till avdelningen i Göteborg. Du kommer att vara personalansvarig för en grupp på 23 personer och ha ekonomiansvar för avdelningen. Här får du arbeta med engagerade kollegor i en roll där du kommer att ha många varierande kontakter och ett nära samarbete med avdelningsstyrelsen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan!
Om tjänsten:
Du kommer att leda, samordna, planera och kvalitetsutveckla arbetet inom avdelningens alla delar. Arbetet sker utifrån kongress- representantskap- och avdelningsstyrelsebeslut. I rollen ingår personalansvar för administrativ personal och ombudsmän samt personal anställd av IF Metalls a-kassa. Du rapporterar till avdelningsordförande. Som lokal samordnare är du avdelningsstyrelsens förlängda arm och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Leda och planera avdelningens arbete.
• Ha ett delegerat arbetsmiljöansvar på organisations- och individnivå
• Ansvara för kompetensutveckling och rekrytering
• Ansvara för avdelningens budget-, verksamhetsplanering och uppföljning
• Vara förtroendevald kassör och sitter i avdelningsstyrelsen samt i AU
• Ansvara för utbildningar, möten och konferenser
• Ansvara för ekonomi
• Övriga arbetsuppgifter som är kopplade till verksamheten så som medlemsvärvning, organisation och förhandling
Avdelningsordförande, Zarko Djurovic, 070-377 19 37
HR-Generalist, Carolina Mannerqvist: 070-547 26 09
Facklig representant: Kristofer Bergman: 070-301 22 50
Vem är du?
Vi söker dig som har kunskaper inom det arbetsrättsliga området och om du har erfarenhet av personalansvar är det meriterande. Du behöver även ha erfarenhet av att arbeta med verksamhetsplanering, ekonomi, budget och förhandling. Förståelse av att verka i en ideell och förtroendemannastyrd organisation är viktigt och om du även har erfarenhet från fackföreningsrörelsen är det meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska samt engelska, om du behärskar ytterligare språk är det meriterande. Du har en god vana att hantera IT verktyg som stöd i ditt arbete.
För att lyckas i rollen har förmågan att skapa goda relationer, ett arbetssätt som är strukturerat och du är resultatinriktad. Du är kommunikativ, kan anpassa dig till förändringar och besitter ett lugn även i pressade situationer. För att trivas i rollen är du intresserad av strategiska frågor och du gillar problemlösning. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav. Vi söker dig som delar arbetarrörelsens värderingar och har ett gediget intresse för fackliga frågor.
Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter finns information på Rekrytering - IF Metall
Om verksamheten
IF Metall, organiserar anställda inom verkstads-, bil- och kemiindustrin, gruvor, läkemedels-företag och tvätterier och har ca. 300 000 medlemmar på 12 900 arbetsplatser runt om i Sverige. Omkring 21 procent av medlemmarna är kvinnor. IF Metall är ett feministiskt förbund och verkar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Det är en kunskapsintensiv organisation som strävar efter en god arbetsmiljö för alla, värdesätter olikheter i arbetsgrupper och eftersträvar mångfald i alla avseenden. Vi erbjuder dig ett professionellt, meningsfullt och utvecklande arbete som arbetar med ständig utveckling av människan och industrin.
