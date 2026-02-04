IF Metall söker lokalombudsman till Värnamo
2026-02-04
IF Metall organiserar anställda inom verkstads-, bil- och kemiindustrin, gruvor, läkemedelsföretag och tvätterier, och har över 300 000 medlemmar på 13 000 arbetsplatser runt om i Sverige. Omkring 21 procent av medlemmarna är kvinnor. IF Metall har en feministisk syn och verkar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
Nu söker IF Metall en lokalombudsman till avdelning 40 Västbo-Östbo med kontor i Värnamo.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att ge arbetsrättslig rådgivning och att företräda medlemmar i förhandlingar och tvister. I tjänsten ingår att rekrytera medlemmar, bilda klubbar, rekrytera och stödja förtroendevalda på arbetsplatserna samt att skapa engagemang för medlemskap och fackliga värderingar.
I tjänsten som lokalombudsman ingår att teckna kollektivavtal på arbetsplatser inom IF Metalls områden Arbetet handlar om att bygga relationer, etablera förtroende men också att lösningsinriktat genomföra förhandlingar på de arbetsplatser där du tilldelas förhandlingsmandat. En viktig del är att prioritera arbetsplatser utan klubb men också att särskilt uppmärksamma kvinnors arbetssituation och yrkesutveckling. I rollen förväntas du stärka fackligt-politiskt arbete genom att engagera dig i politiska beslut som är viktiga för medlemmarna.
Som ombudsman arbetar du på uppdrag av avdelningsstyrelsen, för medlemmarnas intressen. Arbetet förekommer inom avdelningens geografiska område och de kollektivavtalsområden som finns i regionen. Du svarar självständigt för förhandlingar och medlemsärenden och du rapporterar till den lokala samordnaren. I övrigt har du ett nära samarbete med övriga ombudsmän och administratörer på avdelningen.
Löne- och anställningsvillkor är i enlighet med våra avtal för lokalombudsmän.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av fackligt arbete som fackligt förtroendevald med goda arbetsrättsliga kunskaper och/eller med erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning. Rollen kräver att du har erfarenhet av förhandling och att du har arbetat med medlemsvärvning eller organisering. Har du tidigare arbetat som ombudsman eller med kollektivavtalsteckning är det meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i svenska och du har grundläggande kunskaper i engelska. Men meriterande med mycket goda kunskaper i engelska eller goda kunskaper i något annat språk. Du är van användare av IT verktyg i ditt dagliga arbete. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Som person är du relationsskapande, lösningsorienterad och kommunikativ. Du är van att göra egna prioriteringar och organisera arbetet på så sätt att medlemmen alltid får hjälp och stöd. Du förstår hur viktigt det är att förhandlingar hanteras rätt då resultatet kan få direkta konsekvenser för den enskilde men också för kollektivet. Du är trygg i beslut och förstår hur viktigt det är att formalia blir rätt för möjligheten att driva ärenden vidare. Som person är du ansvarstagande och resultatinriktad samt har förmågan att behålla ett lugn även i pressade situationer. Du delar arbetarrörelsens värderingar.
IF Metall eftersträvar mångfald och värdesätter de kvalitéer som jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter finns information på Rekrytering - IF MetallKontaktuppgifter för detta jobb
Lokal Samordnare, Jessica Persson: 070-373 79 34
Personalenheten, Carolina Mannerqvist: 070-547 26 09
Om verksamheten
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
