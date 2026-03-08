IF Metall söker lokalombudsman till avdelning 26 Östergötland
IF Metall organiserar anställda inom verkstads-, bil- och kemiindustrin, gruvor, läkemedelsföretag och tvätterier, och har över 300 000 medlemmar på 13 000 arbetsplatser runt om i Sverige. Omkring 21 procent av medlemmarna är kvinnor. IF Metall har en feministisk syn och verkar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
Nu söker vi en lokalombudsman som vill arbeta nära våra medlemmar och bidra till starkare och tryggare arbetsplatser i regionen. Tjänsten är placerad i centrala Linköping i ljusa och rymliga lokaler. Vi ser fram emot din ansökan!
Om rollen
Som lokalombudsman arbetar du med arbetsrättslig rådgivning och företräder medlemmar i förhandlingar och tvister. Du är också med och utvecklar den fackliga organisationen genom att rekrytera medlemmar, starta klubbar och stötta förtroendevalda på arbetsplatserna.
I uppdraget ingår att teckna kollektivavtal inom IF Metalls avtalsområden och att bygga relationer med arbetsplatser i regionen. Arbetet innebär stort eget ansvar för medlemsärenden och förhandlingar, samtidigt som du samarbetar nära med andra ombudsmän och administratörer på avdelningen.
Särskilt fokus ligger på arbetsplatser utan klubb samt på att uppmärksamma kvinnors arbetssituation och möjligheter till yrkesutveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Lön och villkor följer IF Metalls avtal för lokalombudsmän.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av fackligt arbete med goda kunskaper i arbetsrätt. Du har erfarenhet av förhandlingar, möte med människor och av att arbeta med medlemsvärvning eller organisering.
Erfarenhet av arbete som ombudsman eller kollektivavtalsteckning är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, har grundläggande kunskaper i engelska och är van att arbeta med digitala verktyg. B-körkort krävs då resor ingår i tjänsten.
Som person är du relationsskapande, kommunikativ och lösningsorienterad. Du kan prioritera ditt arbete självständigt och drivs av att göra arbetslivet bättre för fler. Självklart delar du också arbetarrörelsens värderingar.
IF Metall eftersträvar mångfald och värdesätter de kvalitéer som jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.
Lokal Samordnare, Eldina Melez: 070-223 39 62
Personalenheten, Carolina Mannerqvist: 070-547 26 09
Facklig företrädare Peter Hjort 013 243823
Om IF Metall
IF Metall organiserar cirka 300 000 medlemmar på runt 12 900 arbetsplatser inom industrin i Sverige.
Vi är ett feministiskt förbund som arbetar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Mångfald och olika erfarenheter ser vi som en styrka.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till både människors och industrins utveckling. Läs mer på: ifmetall.se Ersättning
