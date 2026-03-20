IF Metall söker central ombudsman till förbundskontoret
2026-03-20
IF Metall organiserar anställda inom verkstads-, bil- och kemiindustrin, gruvor, läkemedelsföretag och tvätterier, och har över 300 000 medlemmar på 13 000 arbetsplatser runt om i Sverige. Omkring 21 procent av medlemmarna är kvinnor. IF Metall har en feministisk syn och verkar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
Nu söker vi en driven ombudsman till organisationsenheten som ska arbeta verksamhetsövergripande och fungera som stöd till vår lokala organisation. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på förbundskontoret i centrala Stockholm.
Är du starkt förankrad i de fackliga frågorna? Delar du IF Metalls värderingar och har kunskap om arbetarrörelsens historia? Trivs du med många kontaktytor och har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa frågor? Då kan detta vara arbetet för dig.
Vi ser fram emot din ansökan!
Som central ombudsman företräder du förbundet och förväntas verka i enlighet med IF Metalls värdegrund, inriktning, stadgar och facklig-politiska strategier.
Organisationsenhetens huvuduppgift är att stödja lokalavdelningarna i arbetet med att utveckla och stärka förbundets lokala organisation.
Arbetet består till stor del av att stötta och utveckla avdelningarnas verksamhet genom förändringsledning och processtöd. Insatserna riktar sig främst mot avdelningarnas organiserande arbete, såsom medlemsvärvning, rekrytering av förtroendevalda, ökad facklig närvaro på arbetsplatserna samt facklig utbildning. Enheten har ett övergripande ansvar för frågor som rör facklig utbildning och kompetensförsörjning för IF Metalls medlemmar och förtroendevalda.
Enheten har även ett särskilt ansvar för IF Metalls policy och strategi inom jämställdhets-, hbtqi- och mångfaldsfrågor. Organisationsenheten ansvarar för stadgetolkning, koncernfackligt organisationsarbete, branschforum samt uppbyggnaden av ett aktivt politiskt arbete i alla lokalavdelningar.
På enheten ingår du i en grupp om sjutton medarbetare som, utöver enhetschef, arbetar som ombudsmän, assistenter och verksamhetscontroller. Som ombudsman rapporterar du till enhetschefen. Rollen kännetecknas av ett nära samarbete med kollegor både centralt och lokalt. Du medverkar i eller leder arbets- och projektgrupper.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av fackligt arbete på avdelnings- eller förbundsnivå, antingen som anställd eller förtroendevald. Har du tidigare arbetat med organisationsutveckling och processledning är det meriterande.
Du har förmåga att skapa långsiktiga relationer, fatta beslut utifrån organisationens mål och kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt. Som person är du självgående och ansvarstagande. Du planerar, samordnar, anpassar och följer upp ditt arbete. Du bidrar aktivt till att utveckla och stärka organisationen. Du har ett helhetsperspektiv samtidigt som du är noggrann och strukturerad, då tjänsten kräver ett visst mått av detaljfokus.
Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga och din förmåga att bygga relationer. Du är prestigelös, lösningsorienterad och har ett förhållningssätt som bygger på samverkan. Du har en pedagogisk förmåga och arbetar kunskapsutvecklande. Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens och IF Metalls värderingar.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Löne- och anställningsvillkor följer avtal för centrala ombudsmän. Tjänsten innebär resor inom Sverige.Kontakt
Christina Lundin, enhetschef, 08-786 82 49
Carolina Mannerqvist, HR generalist, 070-547 26 09
Tommy Thunberg Bertolone, facklig representant, 08-786 81 46
IF Metall eftersträvar mångfald och värdesätter de kvalitéer som jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter finns information på Rekrytering - IF Metall
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till både människors och industrins utveckling.
