Idrottspraktiken söker Naprapat/Osteopat/Kiropraktor/Fysioterapeut

Idrottspraktiken söker Manuell Terapeut
(Naprapat, Osteopat, Leg. Fysioterapeut, Kiropraktor eller liknande.)
Om Idrottspraktiken
Idrottspraktiken är en idrottsklinik i Norra Skåne som specialiserar sig på motions- och idrottsskador. Vi erbjuder ett helhetskoncept med träning, skadebehandling och fysiologiska tester för både idrottare och aktiva motionärer.
Vi samarbetar med flera idrottsföreningar i regionen, vilket innebär att en del av ditt arbete kan ske ute i föreningsmiljö. Majoriteten av arbetet utgår från vår klinik i Hässleholm.
Vill du vara med och fortsätta utveckla Idrottspraktiken till Norra Skånes bästa idrottscenter? Har du intresse för idrottsmedicin och vill arbeta med både motionärer och idrottare - då är detta tjänsten för dig!
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och ser det som en självklarhet att vara en del av ett sammansvetsat team där lagkänslan står i centrum.
Hos oss får du möjlighet att påverka både din anställningsgrad och dina arbetstider. Vi tror på frihet under ansvar och vill att alla medarbetare ska känna utrymme att utvecklas - både som individer och tillsammans med verksamheten.
Idrottspraktiken har sin grund i lagidrotter och vi står starkt bakom mottot "laget före jaget". Här kombineras eget ansvar med gemensam laganda, vilket skapar de bästa förutsättningarna för att växa - både som person och som del av laget.
B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Kliniskt arbete med behandling och rehabilitering av aktiva motionärer och idrottare.
Daglig tillgång till medicinsk utrustning att arbete med så som Ultraljudsdiagnostik, Medicinsk laser klass IV & Radiell stötvåg.
Möjlighet att vara en del av ett elitidrottslags medicinska stab.
Arbeta nära idrottsföreningar i regionen.
Använda manuella behandlingstekniker samt modern utrustning (ex. laser och stötvåg).Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom: naprapati, osteopati, fysioterapi, kiropraktik eller motsvarande.
Erfarenhet av manuell terapi och manuella behandlingar.
Meriterande med erfarenhet av laser- och stötvågsbehandling
Meriterande med kompletterande manuella behandlingstekniker så som dry needling etc.
Meriterande med idrottsmedicinsk erfarenhet eller tidigare arbete med idrottslag.
Meriterande med specifik idrottsmedicinsk utbildning.
Vi erbjuder
En arbetsmiljö med högt i tak och möjlighet att påverka dina arbetstider.
Kontinuerlig kompetensutveckling och vidareutbildning inom relevanta områden.
En stimulerande arbetsplats med starkt fokus på idrottsmedicin.
Anställningsvillkor
Arbetsgrad: 50% med goda möjligheter till 100% om så önskas.
Arbetstider: Mån-fre, kvälls- & helgarbete kan förekomma, möjlighet att påverka själv.
Anställningsform: Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Startdatum: 5/1-2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan till:albin@idrottspraktiken.com
Sista dag att ansöka är 31/10
Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så fort vi har hittat rätt person.
Frågor?
