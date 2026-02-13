Idrottsplatsvaktmästare till Driftenheten, Trängens IP
Örebro kommun / Fastighetsskötarjobb / Örebro Visa alla fastighetsskötarjobb i Örebro
2026-02-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du bidra till ett levande och tillgängligt föreningsliv för Örebroarna? Genom ditt arbete är du med och skapar förutsättningar för idrott, rörelse och gemenskap. Hos oss arbetar du praktiskt med drift och skötsel av idrottsanläggningar och möter dagligen föreningar och medborgare.
När en av våra kollegor nu går vidare till nya uppdrag söker vi en medarbetare till Driftenheten. Är du den vi söker?
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Vi söker en självgående, initiativtagande och engagerad medarbetare till Driftenheten med placering på Trängens IP.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag som utgår från Trängens IP och tillsammans ansvarar för drift, skötsel och underhåll av kommunens idrottsanläggningar. Arbetsuppgifterna är varierande och till stor del förlagda utomhus. En stor del av arbetet består av maskinkörning och anläggningsskötsel vid både natur- och konstgräsplaner samt vid isanläggningar. Det innebär exempelvis klippning, linjering, luftning och borstning samt isvård med ismaskin, kantfräsning och isreparation. Du ansvarar även för service och enklare underhåll av maskiner och redskap.
I samband med matcher och arrangemang ansvarar du för iordningställande och återställning av idrottsplatser, exempelvis mål, bänkar, skyltning och avspärrningar. I uppdraget ingår även tillsyn och rondering av anläggningarna, städning av omklädningsrum och gemensamma utrymmen samt administration kopplad till bokningar, taggar och nycklar.
En del av arbetet sker självständigt, vilket innebär att du behöver kunna planera ditt arbete, ta ansvar och se vad som behöver göras i det dagliga arbetet. Du förväntas ta initiativ inom ramen för uppdraget. Arbetstiden är varierad och följer ett rullande schema med tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.
Du har löpande kontakt med föreningar, skolor och arrangörer som använder våra anläggningar, både genom personliga möten på plats och via digitala system. Vi ser därför positivt på om du har en förståelse för föreningslivets behov och förutsättningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
I rollen som idrottsplatsvaktmästare på Trängen arbetar du med drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• spolning av is och isvård i våra ishallar
• klippning, kritning och luftning av fotbollsplaner
• underhåll av konstgräsplaner, inklusive borstning och kontroll av infill
• underhåll, tvätt och service av maskinpark och redskap
• iordningställande av idrottsplatser före och efter match eller arrangemang
• besiktning och rondering av anläggningar för att säkerställa funktion och säkerhet
• städning och återställning av omklädningsrum och publikytor
• säkerställa korrekta bokningar och förberedelser av anläggningar
• löpande kontakt med föreningar, skolor och arrangörer, både fysiskt och via digitala system
• hantering av taggar och nycklar
Om arbetsplatsen
Driftenheten är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Örebro kommun. Vi ansvarar för drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Enheten består idag av cirka 25 medarbetare, fördelade på arbetsplatserna Behrn Arena, Trängens IP och Idrottshuset.
Den aktuella tjänsten är placerad vid Trängens IP, som är centralt belägen i Örebro, men du kan också vid behov behöva utföra arbetsuppgifter på de övriga anläggningarna. Här arbetar du tillsammans med kollegor i ett engagerat arbetslag med fokus på att skapa välfungerande och välkomnande anläggningar för föreningsliv, skolor och allmänhet.
Läs mer om våra idrottsanläggningar på www.orebro.se/idrottsanlaggningar.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att trivas hos oss är du trygg och stabil i dig själv och i yrkesrollen. Du är ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar goda relationer och samarbete med dina kollegor. Du har förmåga att självständigt planera, prioritera och styra ditt eget arbete utifrån verksamhetens behov. Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och driver arbetet framåt på ett strukturerat sätt.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och tycker om att hitta lösningar på problem som uppstår, stora som små. Du ser positivt på förändringar och bidrar gärna till utveckling. Du har ett gott bemötande mot de människor du möter och förväntas ha en god kontakt med de föreningar som är verksamma vid våra anläggningar genom en löpande dialog som skapar goda förutsättningar för samarbete. Det är därför viktigt att du har förståelse för idrotts- och föreningslivets behov och förutsättningar.
Du har datorvana och kan arbeta i digitala system. Vidare behärskar du svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• gymnasial utbildning
• B-körkort för manuellt växlad bil
• god maskinvana (exempelvis ismaskin, traktor, redskapsbärare, åkergräsklippare)
• vana vid att arbeta i digitala system
Meriterande:
• erfarenhet av isvård
• erfarenhet av grässkötsel
• erfarenhet av konstgrässkötsel
• erfarenhet av underhåll och service av maskinpark och redskap
• erfarenhet av besiktning och rondering av anläggningar
• erfarenhet av hantering av taggar och nycklar
• god vana av att arbeta i Microsoft Teams
• erfarenhet av serviceinriktat arbete, gärna i kontakt med föreningar eller allmänhetTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: säsongsanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Tillträde: 1 maj, eller enligt överenskommelse
Arbetstider: dag, kväll, var tredje helg
Antal tjänster: 1
Övrig information
För den här tjänsten kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret innan eventuell anställning.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 mars.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9742199