Idrottsplatsvaktmästare till Driftenheten, Behrn arena
Örebro kommun / Fastighetsskötarjobb / Örebro Visa alla fastighetsskötarjobb i Örebro
2026-07-30
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Vill du bidra till ett levande och tillgängligt föreningsliv för Örebroarna? Till Driftenheten söker vi dig som är självgående, initiativtagande och engagerad. Med Behrn Arena som utgångspunkt får du en praktisk och varierad roll där arbete även sker på Trängens IP och Idrottshuset. Du arbetar med drift och skötsel av idrottsanläggningarna och möter dagligen föreningar och medborgare.
Låter det som en utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Hos oss blir du en del av Driftenheten och tillsammans ansvarar vi för drift, skötsel och underhåll av kommunens idrottsanläggningar. I den här tjänsten utgår du från Behrn arena, men arbete förekommer även vid Idrottshuset och Trängens IP.
Arbetsuppgifterna är varierande och till stor del förlagda utomhus. I rollen ingår bland annat maskinkörning och anläggningsskötsel vid både natur- och konstgräsplaner samt vid isanläggningar. Det innebär exempelvis klippning, linjering, luftning och borstning samt isvård med ismaskin, kantfräsning och isreparation. Du ansvarar även för service och enklare underhåll av maskiner och redskap.
I samband med matcher och arrangemang ansvarar du för iordningställande och återställning av idrottsplatser, exempelvis mål, bänkar, skyltning och avspärrningar. I uppdraget ingår även tillsyn och rondering av anläggningarna, städning av omklädningsrum och gemensamma utrymmen samt administration kopplad till bokningar, taggar och nycklar. Eftersom en del av uppdraget utförs självständigt behöver du kunna planera dina arbetsuppgifter, ta ansvar och se vad som behöver göras i vardagen. Du tar initiativ inom ramen för ditt uppdrag och bidrar till att arbetet flyter på.
Du har löpande kontakt med föreningar, skolor och arrangörer som använder våra anläggningar, både genom personliga möten på plats och via digitala system. Vi ser därför positivt på om du har en förståelse för föreningslivets behov och förutsättningar.
Tjänsten innebär skiftarbete med varierade arbetstider enligt ett rullande schema. Det innebär att du arbetar dagtid, kvällar och helger. Arbetstiderna varierar, men dagpassen börjar normalt vid kl. 06.00 och kvällspassen avslutas vid kl. 23.00.
Exempel på arbetsuppgifter:
I rollen som idrottsplatsvaktmästare på Driftenheten arbetar du med drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
spolning av is och isvård i våra ishallar
klippning, kritning och luftning av fotbollsplaner
underhåll av konstgräsplaner, inklusive borstning och kontroll av infill
underhåll, tvätt och service av maskinpark och redskap
iordningställande av idrottsplatser före och efter match eller arrangemang
besiktning och rondering av anläggningar för att säkerställa funktion och säkerhet
städning och återställning av omklädningsrum och publikytor
säkerställa korrekta bokningar och förberedelser av anläggningar
löpande kontakt med föreningar, skolor och arrangörer, både fysiskt och via digitala system
hantering av taggar och nycklar
Om arbetsplatsen
Driftenheten är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Örebro kommun. Vi ansvarar för drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Enheten består idag av cirka 25 medarbetare, fördelade på arbetsplatserna Behrn Arena, Trängens IP och Idrottshuset.
Den aktuella tjänsten är placerad vid Behrn arena, som är centralt belägen i Örebro, men arbete förekommer även på de övriga anläggningarna. Här arbetar du tillsammans med kollegor i ett engagerat arbetslag med fokus på att skapa välfungerande och välkomnande anläggningar för föreningsliv, skolor och allmänhet.
Läs mer om våra idrottsanläggningar på https://www.orebro.se/kultur--fritid/motion--idrott/idrottsanlaggningar.html.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att trivas hos oss är du trygg och stabil i dig själv och i yrkesrollen. Du är ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar goda relationer och samarbete med dina kollegor. Du har förmåga att självständigt planera, prioritera och styra ditt eget arbete utifrån verksamhetens behov. Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och driver arbetet framåt på ett strukturerat sätt.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och tycker om att hitta lösningar på problem som uppstår, stora som små. Du ser positivt på förändringar och bidrar gärna till utveckling. Du har ett gott bemötande mot de människor du möter och förväntas ha en god kontakt med de föreningar som är verksamma vid våra anläggningar genom en löpande dialog som skapar goda förutsättningar för samarbete.
Du har datorvana och kan arbeta i digitala system. Vidare behärskar du svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
gymnasial utbildning
B-körkort för manuellt växlad bil
god maskinvana (exempelvis ismaskin, traktor, redskapsbärare, åkergräsklippare)
vana vid att arbeta i digitala system
Meriterande:
erfarenhet av serviceinriktat arbete
erfarenhet av underhåll och service av maskinpark och redskap
erfarenhet av besiktning och rondering av anläggningar
erfarenhet av hantering och administration/programmering av taggar och nycklar
god vana av att arbeta i Microsoft TeamsTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetstider: dagtid, kvällstid, helger
Antal tjänster: 1
Övrig information
För den här tjänsten kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret innan eventuell anställning.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 16 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kof 847/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 32560 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Kommunal, Skola-teknik +46104429250 Jobbnummer
10016375