Idrottsplatsvaktmästare med intresse för idrotts- och friluftsanläggningar
Jönköpings kommun / Fastighetsskötarjobb / Jönköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Jönköping
2026-02-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla Jönköping? Vill du använda din kunskap och erfarenhet till att utveckla och förvalta våra idrotts- och friluftsanläggningar för att kunna erbjuda kommunens invånare och idrottsföreningar en bra upplevelse? Då har du ett jobb att söka.
Nu söker vi en idrottsplatsvaktmästare till våra idrotts- och friluftsanläggningar som vill vara med och stötta Jönköpings kommuns invånare, idrotts- och föreningsliv. Som idrottsplatsvaktmästare är du alltid Jönköpings kommuns ansikte utåt. I ditt arbete ingår det att ge god service och att se till att alla besökare känner sig välkomna och möts av en trygg och ren idrotts- och friluftsanläggning. Är du vår nya kollega som har förståelse för föreningslivets funktion och som har ett stort intresse för idrott och friluftsliv?
Ditt nya jobb
Du kommer i huvudsak arbeta med att framföra ismaskin, allmän isvård, iordningställande inför träning och matcher, städning och mindre reparationer. Du kommer även arbeta med driften av kommunens vandringsleder och friluftsbad, vilket bland annat innebär att klippa gräs, röja, bygga spång och vindskydd, anlägga grillplatser samt hålla våra friluftsbad rena. Du behöver vara rustad för att periodvis arbeta i ett högt tempo och kunna hantera, ett stundtals, tungt och fysiskt påfrestande arbete.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller motsvarande samt yrkeserfarenhet inom relevant arbetsområde. Du är van att framföra anläggningsfordon, traktor, ismaskin och har röj- och motorsågsvana. Du har erfarenhet av att bygga mindre träkonstruktioner, exempelvis vindskydd och spång. B-körkort är ett krav och det är meriterande om du har körkort med BE-behörighet. Det är också meriterande om du har goda digitala och tekniska kunskaper. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och ha förmågan att planera och prioritera dina arbetsuppgifter men ser även stort värde i att samarbeta med dina kollegor. Du är en initiativtagande och trygg person som anstränger dig för att ge god service till våra besökare och drivs av att leverera lösningar.Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Idrott och förening är en av kultur- och fritidsförvaltningens avdelningar med ansvar för bland annat driften av idrottsanläggningar, grönytor, sporthallar, isytor, fotbollsanläggningar, vandringsleder och friluftsbad. Den aktuella tjänsten finns på Anläggning väst, där vi har ansvar för bl.a. Smedjehovs ishall, vandringsleder och friluftsbad, Stadsparksvallen, Råslätts IP, Idrottshuset m.m. Du kommer att vara placerad på anläggning Smedjehovs ishall som förutom drift av ishall också ansvarar för driften av kommunens vandringsleder och friluftsbad. Arbete på andra anläggningar kan bli aktuellt vid behov. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Här kan du läsa mer om att jobba hos oss i Jönköpings kommun
Välkommen till en arbetsplats där du får tillgång till friskvård i form av friskvårdsbidrag
Bra att veta
Du måste trivas med varierande arbetstider så som morgon, kväll och helg. Arbetstider anpassas efter säsong och behov, schema läggs därför inför säsongens aktuella behov. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten är tillsvidare men provanställning kan komma att tillämpas. Start enligt överenskommelse.
Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt (via post eller Bank-ID) i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet.
För att komma till Polisens hemsida
Vill du veta mer?
Johan Hjert, enhetschef anläggning väst, 036-10 73 44, johan.hjert@jonkoping.se
Daniel Karlsson, samordnare, 036-10 37 39
Christer Thor, facklig representant Kommunal, 036-10 20 04
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Idrottsplatsvaktmästare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Individuell lönesättning, månadslön Så ansöker du
