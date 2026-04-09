Idrottsplatsvaktmästare med fokus på isdrift till Stadionområdet
2026-04-09
Vi söker en engagerad medarbetare till Stadion 1 (Isstadion) som vill bidra till en välfungerande anläggning med hög kvalitet och service i fokus.
Som medarbetare på Stadion 1 (Isstadion) ansvarar du för att säkerställa att anläggningens lokaler och isyta håller en hög kvalitet, så att både Malmöbor och föreningar ges bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet.
Arbetet är varierande och ställer krav på att du kan arbeta såväl självständigt som i team. I arbetsuppgifterna ingår bland annat lokalvård, isskötsel samt öppning och stängning av anläggningen. Du bidrar aktivt till att skapa och upprätthålla goda relationer genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande gentemot föreningar och besökare.
Tjänsten kan även innefatta hantering av större maskiner samt administrativa arbetsuppgifter. Arbetet präglas periodvis av ett högt tempo och kan vara fysiskt krävande. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
B-körkort
Erfarenhet av isskötsel, arbete på idrottsanläggning, lokalvård och/eller föreningsliv är meriterande
Erfarenhet av service/kundkontakt
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana och grundläggande IT-kunskaper
För att lyckas i rollen är du en ansvarstagande, engagerad och säkerhetsmedveten person. Du arbetar strukturerat, har förmågan att se vad som behöver göras och har ett öga för detaljer. Du trivs med att samarbeta och bidrar aktivt till en positiv laganda. Som person är du flexibel, serviceinriktad och har ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Då du dagligen kommer att arbeta nära elitföreningar ställs höga krav på din serviceförmåga och din flexibilitet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Enhet stadion är en del av driftavdelningen inom fritidsförvaltningen, som arbetar med att möta malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden. Inom stadionområdet ingår ett flertal större anläggningar för träning, matcher och publika evenemang. Det finns en utvecklingsplan för stadionområdet som innebär att området växer. Ett antal nya anläggningar byggs eller planeras att byggas inom en snar framtid, bland annat en ny multihall som enheten kommer att ha driftansvar för.
Enhet stadion omfattar fyra driftsektioner med cirka 40 medarbetare och fyra sektionschefer som ansvarar för den dagliga driften av anläggningarna. På enheten har vi även genomfört utbildningar i HBTQIA+-relaterade frågor, något vi är stolta över. Vår arbetsplats kännetecknas av mångfald och återspeglar samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt att alla Malmöbor har en meningsfull fritid? Vill du vara med och bidra till ett rikt föreningsliv och att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar allt från stadens idrotts- och fritidsanläggningar till fritidsgårdar, simskolor och samordning av stadens arbete i det lokala. Vi ger stöd och service till stadens föreningsliv och ser till att både stora och små evenemang bidrar till upplevelser och möten i Malmö. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna, med målet att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
