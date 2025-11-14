Idrottsplatsarbetare timanställning, Huddinge kommun
2025-11-14
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Inom enheten Idrott och anläggningsservice skapar vi förutsättningar för idrott och en aktiv fritid för Huddinge kommuns invånare.
Teamet driver och utvecklar kommunens idrottsplatser, sporthallar och friluftsområden. Uppdraget är brett och vi ansvarar för att föreningar, skola och allmänhet kan bedriva sin verksamhet i våra lokaler. Arbetsgruppen består av 31 engagerade medarbetare och vi erbjuder ett utvecklande och varierat arbete.
Du kommer att vara en viktig del att bibehålla våra goda relationer föreningsliv, skola och allmänhet. Arbetet som idrottsplatsarbetare innefattar många olika uppgifter som tillsyn, skötsel och enklare underhåll av våra lokaler och idrottsutrustning, handhavande och framförandet av fordon och arbetsmaskiner samt lokalvård. Arbetet är emellanåt fysiskt krävande.
Arbetet innebär även en del administrativa arbetsuppgifter såsom beställningar, felanmälan och korrespondens med fastighetsvärd, föreningsliv, skola och leverantörer. Vi träffar dagligen ledare och aktiva från föreningslivet, skolans personal, elever och allmänhet. Samverkan och god dialog är viktigt för oss.
Du en god förebild utifrån kommunens- och förvaltningens gemensamma värden. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för en hållbar och kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet för våra kommuninvånare.
Du gillar att arbeta med människor och har en genuin förmåga att ge service. Med ett lösningsorienterat och engagerat arbetssätt bidrar du till att bibehålla våra goda relationer inom teamet, och med föreningsliv, skola, allmänhet och fastighetsägare. Du är handlingskraftig och tar initiativ till arbete på egen hand, men du är även lyhörd och trivs med att arbeta i team och bidra till teamets leverans.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Du har B-körkort och erfarenhet/vana att framföra tunga fordon (tex traktor, redskapsbärare, ismaskin). Du har fullgjort gymnasieutbildning och du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har har erfarenhet och/eller utbildning inom något hantverkaryrke, även erfarenhet av arbete inom föreningsverksamhet är meriterande.Övrig information
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Jonas Willbeck; jonas.willbeck@huddinge.se
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
