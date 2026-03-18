Idrottsplatsarbetare till Täby kommuns idrottshallar
2026-03-18
Enheten sport och förening ansvarar för drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Det består bl.a. av ishallar, sporthallar, naturgräsplaner, konstgräsplaner, friidrottsanläggningar, utomhusbad och spontana aktivitetsytor.
Enhetens primära mål är att vi ska ge Täby kommuns invånare bästa möjliga förutsättningar för att kunna vara fysisk aktiva. Nu söker vi
en heltidsanställd medarbetare som kan arbeta med driften på våra inomhusanläggningar i kommunen.
Tjänsten kommer utgå från sportcentrum(Tibblehallarna) i Täby. I tjänsten ingår kvälls och helgarbete.
Enheten har som målsättning att erbjuda ett värdskap i toppklass. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik. Den
primära uppgiften för dig och dina kollegor är att skapa en attraktiv och inbjudande miljö i anläggningarna. På den 7000 kvm stora
anläggningen, kommer du möta många människor som du på olika sätt hjälper. Det kan handla om att visa en lågstadieklass till rätt
omklädningsrum likväl som att ge support till en förening under en pågående tävling eller match. Som idrottsarbetare är du alltid ansiktet utåt för vår verksamhet och ser till att alla besökare känner sig välkomna och möts av en anläggning som håller hög standard.
I tjänsten ingår det att se till så att allt fungerar som det ska och att allt är rent och snyggt, men även hitta nya lösningar och idéer som
underlättar för våra besökare. I tjänsten ingår det även administrativt arbete såsom att hantera mail, bokningar, felanmälningar, inköp
samt kontakt med föreningar, skolor och leverantörer. En viss flexibilitet och prioritering krävs då tjänsten är ambulerande då vi har
tillsyn och ansvar på ca 25 st idrottshallar i kommunen och även har skötselansvar för isbanan på torget vintertid.
Under sommaren när idrottshallarna stänger kommer du även vara behjälplig för våra team som jobbar på utomhussidan.
Vem är du?
För oss är din inställning det viktigaste. Du har en positiv attityd, ett öga för detaljer och tycker om att ge det där lilla extra som ett
serviceyrke ofta innebär. Du är en person som är prestigelös och kan hugga i där det behövs. Du tycker om att arbeta i varierande tempo i
en miljö där möten mellan människor är centrala. Det är meriterande om du är, eller har varit, aktiv inom en idrottsförening. Du behöver även ha ett intresse av idrott och friluftsliv, du är beredd att utvecklas tillsammans med andra och att du sätter god service i första
rummet.
Kvalifikationer: B-körkort(Manuell), gymnasieutbildning och grundläggande datorkunskaper. Du behöver även ha tillräckligt goda
kunskaper i svenska i tal och
skrift.
Intervjuer sker löpande. Anställning kan komma att ske före sista datum angivet i annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Kultur- och fritid skapar varje dag ett brett utbud av upplevelser för alla Täbybor. Alla Täbys invånare ska känna att kommunen erbjuder värdefulla kulturupplevelser, förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv och kreativa mötesplatser för unga. I samarbete med ett starkt föreningsliv utvecklas Täbys kulturella och idrottsliga arenor i takt med att Täby växer. Här arbetar engagerade medarbetare som drivs av utveckling och nya lösningar. Vill du vara med och bidra? Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Linda Marcusson linda.marcusson@taby.se 08-55 55 94 59 Jobbnummer
