Idrottslärare till Frösve skola, 100% tv

I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
Frösve skola är nu under om-och tillbyggnad där det bland annat byggs en helt ny idrottshall som vi ser framemot att få inviga och börja använda i undervisningen runt årsskiftet 26/27. Som idrottslärare hos oss på Frösve skola kommer du att få vara med i inflytt och uppstart i en helt ny idrottshall.
I nuläget är Frösve skola evakuerad och F-2 är på Frösve skola, åk 3 på Lunden och åk 4-6 på Stöpenskolan. Skolan kommer successivt att börja samlas på Frösve skola igen under 2027, vilket vi ser mycket framemot!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Undervisning i åk 1-4 samt en klass åk 6, där du har möjlighet till samarbete och samplanering med idrottslärare på närliggande högstadieskola. Som lärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
Mentorskap ingår i nuläget inte i tjänsten.
Kollegialt samarbete i arbetslaget.Kvalifikationer
Legitimerad lärare F-6 idrott och hälsa.
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i idrott och hälsa. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har ett starkt elevfokus, lätt för att skapa goda relationer och samverka både med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam och skolledning. Vi söker dig som är en tydlig ledare och har förmågan att skapa trygghet genom tydlig struktur och varierad undervisning. Du har ett professionellt och positivt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster Ersättning
