Idrottslärare åk 3-9 till von Bahrs skola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2025-11-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Vill du inspirera, engagera och göra verklig skillnad för elever i rörelse?På von Bahrs skola söker vi nu en idrottslärare som under ett år får chansen att undervisa årskurs 3-9 tillsammans med ett erfaret och energifyllt lärarteam. Här får du inte bara möjlighet att utveckla undervisningen enligt läroplanen - du blir också en viktig del av en skola där relationer, samarbete och elevens utveckling står i centrum. Nu söker vi dig som vill bli vår kollega. Välkommen med din ansökan!
von Bahrs skola är en F-9 skola med i nuläget drygt 590 elever och drygt 75 medarbetare inom olika kategorier. Skolan erbjuder fina och ändamålsenliga lokaler och har en hög andel behöriga lärare och kompetent personal. Skolan har dessutom ett komplett elevhälsoteam och en socialpedagog. Ledningen består av en rektor och två biträdande rektorer. Hos oss får du bland annat möta en kulturell mångfald där vi ser olikheter som en tillgång.
Skolan är omgiven av stora härliga grönytor och ligger i Lötenområdet med cykelavstånd till city, Fyrishov och Gränby centrum. Vi har två fina skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100% under ett år då en av våra idrottslärare ska vara föräldraledig.
Här kan du läsa mer om von Bahrs skola (https://von
Bahrs skola (https://vonbahrsskola.uppsala.se/var-skola/))
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som idrottslärare i den här tjänsten undervisar du elever i årskurs 3-9 i idrott. Hos oss på von Bahrs skola arbetar tre idrottslärare så du kommer att arbeta med ett härligt och kompentent team. På vår skola får du möjlighet att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att eleverna och skolan når sina mål. I ditt arbete planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten.
Tillsammans arbetar vi för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. På von Bahrs skola är våra elever i fokus och vi värdesätter våra relationer till dem. Genom att ha goda relationer kommer det goda studieresultat.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott och ett annat ämne upp till åk 9. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Har du erfarenhet av att arbeta med unikum, skola24 och office365 ses det som meriterande. Det är också en fördel om du har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt.
Som person arbetar du bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Dessutom har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Eriksson, biträdande rektor, 018-727 58 42.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2025-05208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Marie Eriksson Marie.Eriksson6@uppsala.se 018-727 58 42 Jobbnummer
9599960