Idrottslärare åk 1-5 - Björklinge skola (vikariat)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-07-29
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Du får kollegialt stöd i arbetslaget samt samarbete med ytterligare en idrottslärare. Vi värdesätter initiativ, kreativitet och ett positivt förhållningssätt. Välkommen!
Björklinge skola är en F-5 skola med drygt 500 elever. På vår skola ser vi idrott och hälsa som ett centralt ämne för elevernas välbefinnande och lärande. Du blir en del av ett engagerat team där vi tillsammans skapar förutsättningar för alla elever att lyckas.
Läs mer om oss: https://bjorklingeskola.uppsala.se/
(https://bjorklingeskola.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som idrottslärare hos oss ansvarar du för undervisningen i idrott och hälsa för årskurs 1–5. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanen och kunskapskraven. I rollen ingår även att samverka med kollegor för att skapa en helhet kring elevernas lärande och bidra till ett positivt och tryggt klimat i undervisningen. Du bidrar till skolans utveckling och värdegrund och ser möjligheter i att arbeta tillsammans med kollegor för att skapa en stimulerande lärmiljö. Du förväntas skapa motivation och rörelseglädje hos elever och se idrott som ett viktigt ämne för deras hälsa och lärande. Denna tjänst är ett vikariat för läsår 26/27, med tillträde vid skolstart hösttermin 2026.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet i idrott och hälsa för grundskolan. Du har erfarenhet av att skapa motivation och rörelseglädje hos elever, samt är väl insatt i läroplanen och kunskapskraven. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt, samt ser möjligheter i förändringar. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Lucio Firpo, rektor, 018-727 78 87.
Annika Helsing, biträdande rektor, 018-727 80 03.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Vikariat läsår 26/27. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Annika Helsing annika.helsing@uppsala.se Jobbnummer
10014665