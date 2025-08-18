Idrottsintresserade innesäljare till AH Sport & Business!
Brinner du för idrott och drivs av att arbeta mot uppsatta mål? Är du en lagspelare som tycker att det är en självklarhet att leverera kundservice i världsklass och alltid har ambitionen att skapa långsiktiga partnerskap och göra affärer? Då har vi tjänsten för dig! AH Sport & Business expanderar och söker därför dig som vill bli en del av teamet.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
AH Sport & Business har varit verksamma sedan 2003 och arbetar åt elitidrottsföreningar genom att rekrytera ny partners till föreningarna i form av exempelvis arenareklam, matchbiljetter eller nationell tv-exponering. Sedan starten har AH sport tillsammans med sina partners, genererat 100-tals miljoner åt föreningslivet i Sverige.
Som säljare på AH Sport & Business kommer du representera topplagen inom svensk idrott. Du kommer bearbeta nya partners och bygga din egen kundportfölj från grunden. För att lyckas i rollen krävs det att du är målinriktad, prestigelös, initiativtagande och vill utvecklas i rollen som säljare. Telefonen är ditt vassaste verktyg och du kommer få stöttning och säljutbildning på plats. Dessutom kommer du omges av engagerade, motiverade och idrottsintresserade kollegor i fina lokaler i centrala Örnsköldsvik.
AH Sport & Business erbjuder:
På AH Sport & Business kommer du att få möjligheten att arbeta i en expansiv och utvecklande verksamhet där du kommer att vara delaktig i att skapa företagets framtid. Detta kommer skapa en stor möjlighet för dig att växa både yrkesmässigt och personligt.
Du som anställd omfattas av trygga anställningsvillkor och arbetsförhållanden som regleras av gällande kollektivavtal. AH Sport & Business erbjuder alla sina anställda personalförmåner som tex: friskvårdsbidrag, träna på arbetstid samt sjukvårdsförsäkring.
Vill du påverka din lön och dina arbetstider genom hårt arbete? Tveka inte att söka tjänsten.
Vi kräver ingen tidigare erfarenhet av försäljning.
Krav:
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: mf@ahsport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andersson och Hedell Sport & Business AB
(org.nr 556650-1887), https://www.ahsportandbusiness.se/ Arbetsplats
AH Sport & Business AB Kontakt
Martin Fäldt mf@ahsport.se 0736-220465 Jobbnummer
9463932