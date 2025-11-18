Idrottsarbetare till Sporthallsenheten
2025-11-18
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en omväxlande roll där ditt engagemang är med och bygger framtidens idrott? Brinner du för service, idrott och att skapa en positiv mötesplats för alla? Då är det dig vi söker!
Vi söker nu en idrottsarbetare som vill vara vårt ansikte utåt och nyckelspelare i att göra våra idrottsanläggningar till stadens mest trygga, inspirerande och välkomnande platser.
På sporthallsenheten arbetar du i en omväxlande roll där ingen dag är den andra lik. Vi arbetar med kunden i fokus i en dynamisk verksamhet, fylld av energi och rörelse, där ditt bemötande är avgörande för besökarnas upplevelse. I en kombination av att både leverera kvalitet och service kommer dina främsta arbetsuppgifter vara:
• Säkerställa att anläggningarna är rena och väl underhållna
• Ge ett varmt och professionellt bemötande som skapar positiva upplevelser för våra gäster
• Bidra till tryggheten och säkerheten i våra lokaler
• Utveckla verksamheten och stärka samarbetet med stadens förvaltningar och andra aktörer
• Hantera enklare administrativa uppgifter och bidra till effektiva arbetsprocesser
Arbetstiden varierar där du arbetar på schema, vilket innebär arbete under dagtid, kvällstid och helger. Under dagtid möter du främst skolklasser i hallarna och under kvällar och helger är majoriteten av besökare från olika föreningar.
Placering för tjänsten är inom sporthallar i Göteborgsområdet. Du kan komma att arbeta i den hall där behovet är som störst alternativt inom en specifik sporthall.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade team! Tillsammans skapar vi idrottsanläggningar där kvalitet, trygghet och glädje alltid står i centrum. Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning med erfarenhet och goda kunskaper inom servicearbete. Du har B-körkort. Vi ser gärna att du har utbildning inom idrotts-, förenings- eller barn- och ungdomsverksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar eller erfarenhet från multikulturella arbetsmiljöer. Vidare är det meriterande om du har bakgrund inom idrott eller föreningsliv, samt är flerspråkig.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att trivas i rollen som idrottsarbetare hos oss tar du ansvar för dina och gruppens gemensamma arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande och ett genuint intresse för andra människor där du hittar lösningar och vill hjälp till för att ge en god service. Du har en god samarbetsförmåga där du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Samtidigt har du förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag och ta initiativ utan att vara beroende av andra. Med ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete har du ett öga för detaljer, håller rent och prydligt omkring dig för att säkerställa en trivsam miljö. Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Idrotts- och föreningsförvaltningen Kontakt
Anna Videhall, Enhetschef sporthallar anna.videhall@ioff.goteborg.se 031-3682079
