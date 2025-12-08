Identitet- och företagshandläggare inom säkerhet
2025-12-08
Till Sistec söker vi personal med handlingskraft till vår etablering i Bodens regionen. Vi söker dig som är lösningsorienterad, ambitiös och redo för en ny utmaning och en roll att växa i!
Tycker du att det är intressant att träffa människor från olika delar av världen? Är du bra på bemötande och service? Har du ett högt rättspatos? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Sistec AB är ett framgångsrikt företag med ett tydligt koncept där vi validerar personers identiteter, säkerställer deras rätt till arbete och hjälper de företag som vill göra rätt samtidigt som vi motverkar fusk på Svensk arbetsmarknad. Nu söker vi personer som vill arbeta med oss och utveckla Sistecs verksamhet i Boden och dess region.
Vi har fasta kontor i Göteborg, Malmö, Skellefteå, Boden, Gävle, Kalmar, Linköping och Stockholm (Solna) och finns regelbundet på ett tiotal andra orter eller hos kund. Dagligen träffar vi kunder för att granska deras pass, nationella ID-kort, arbets- och uppehållstillstånd och andra relevanta dokument samt fungerar som ett stöd för utländsk entreprenad i Sverige i in- och utpasseringskontroll med efterföljande lagkrav och regelverk.
Arbetet innebär till stor del direkta kundmöten och genom digital inkommande support.
Arbetet sker från en reception med fysiska möten eller direkt hos kund.
Rollbeskrivning
Genomföra noggrann identitetsverifiering och rätt till arbete för individer i enlighet med lag- och företagskrav hos Sistec eller hos kund samt bidra med relevant utveckling internt.
Genomföra och processa företag- och individanpassade ansökningar mot olika myndigheter.
Analysera och granska individ- och företagsdata.
Arbeta med kundsupport, både fysiskt och digitalt, för företag och individer inom ramen av Sistecs eller kunds verksamhet.
Regelbundet kanalisera och informera händelser intern samt externt.
Följa upp och monitorerna efterlevnaden av företag och individ.
Följa upp kundrelationen och behovet av företagshjälp med tjänster inom ramen för Sistecs verksamhet.
Delta i andra delar i den dagliga operativa verksamheten samt annan förenlig verksamhet.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ha god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt med en innovativ inställning. Flexibilitet och prestigelöshet är viktigt för att trivas och bidra till vår snabbt växande organisation och samverkansmiljö.
Du behöver trivas med att arbeta i team likväl som specifika uppdrag eller åtaganden där man uppför uppdraget ensamt tillsammans med kund.
Vi förutsätter en viss datavana, till exempel Microsoft Office. Utöver detta får du i samband med introduktionen även internutbildning i de olika informations- och referensdatabaser vi arbetar mot.
Språkkunskaper: För intern och extern kommunikation i tal och skrift krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Du kommer vara del av ett större ekosystem, noggrannhet och ett ödmjukt tänk inför lagarbetet lägger vi stor vikt på.
Tidigare arbete inom säkerhet, service eller myndighet ses meriterande.
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt team där vi lägger stor vikt vid noggrannhet och ödmjukhet gentemot vårt arbete och regelefterlevnad.Övrig information
Valideringar av dokument sker dels från vårt kontor i Boden, dels hos kund i närområdet samt Luleå. Det förekommer även resor inrikes i Norra regionen regelbundet.
B-körkort är ett krav.
Inför tillsättningen av tjänsten kommer en bakgrundskontroll av belastningsregister och identitetshandlingar att genomföras.
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om våra tjänster.
