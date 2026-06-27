Idana Söker Weft Hair-Specialist & Färgstylist (frisör)
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2026-06-27
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Expert på Weft Hair / Sy-metoden till IDANA!
Är du en frisör som behärskar Weft Hair / Sy‐metoden och kan färga hår på professionell nivå?
IDANA Beauty söker nu en hårförlängningsstylist som vill utvecklas tillsammans med oss!
Det här erbjuder vi:
Interna utbildningar — Vi lär ut fler hårförlängningsmetoder och hjälper dig att utveckla din färgteknik.
Attraktiv lönemodell — Provisionsbaserad lön med möjlighet att tjäna riktigt bra.
Inspirerande arbetsmiljö — Ett positivt team där du får växa och utvecklas.
Det här söker vi:
Weft Hair‐kompetens — Du är skicklig på Weft Hair / Sy‐metoden.
Färgkunskap — Du kan färga hår och skapa hållbara, professionella resultat.
Driv och servicekänsla — Du är positiv, engagerad och älskar att ge kunder en fantastisk upplevelse.
Vilja att utvecklas — Du vill lära dig fler metoder och förbättra dina tekniker.Publiceringsdatum2026-06-27Ersättning
Vi erbjuder en provisionsbaserad lön där du själv styr din kalender och dina inkomster.
Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer.
Så här ansöker du:
Skicka ditt CV till info@idana.se
och märk ansökan med "Weft Hair / Sy‐metoden".
Vid frågor når du oss på 08-557 66 335 eller info@idana.se
.
English:
Expert in Weft Hair / Sew‐In Extensions for IDANA!
Are you a hairdresser skilled in Weft Hair / the Sew‐In method and confident in professional hair coloring?
IDANA Beauty is now looking for a hair extension stylist to join our growing team!
What we offer:
In‐house training — We teach additional extension methods and help you improve your coloring techniques.
Attractive commission pay — A commission‐based salary with strong earning potential.
Inspiring work environment — A positive team where you can grow and develop.
What we are looking for:
Weft Hair expertise — You are skilled in Weft Hair / the Sew‐In method.
Coloring skills — You can color hair and deliver high‐quality, long‐lasting results.
Drive and professionalism — You are positive, motivated, and passionate about giving clients an amazing experience.
Willingness to grow — You want to learn new methods and refine your techniques.
Salary:
We offer a commission‐based salary, giving you full control over your schedule and income.
Contact us if you want more details.
How to apply:
Send your CV to info@idana.se
and mark your application with "Weft Hair / Sew‐In Method".
For questions, contact us at 08-557 66 335 or info@idana.se
.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: info@idana.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hårförlängning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idana Beauty AB
(org.nr 559108-5286), http://www.idanabeauty.se
Skärholmen Centrum (Plan 2) (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Idana Beauty Kontakt
Personalansvarig
Daniil Nilsson info@idana.se 08-557 66 335 Jobbnummer
9982073