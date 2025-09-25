ICA Supermarket Skanör söker sin nya stjärna inom färskvaror!
2025-09-25
Om butiken
Vi är din butik på näset där kärleken till maten, trakten och alla som bor här alltid står i centrum. Vi gör det enkelt för dig att handla alla dagar i veckan. Upptäck vårt breda och prisvärda sortiment som sätter god smak på både vardag och helg. Vi söker dig som vill vara en del av vårt gäng!
Nu söker nu vi dig som ser din framtid inom ICA!
Om tjänsten
ICA Supermarket Skanör söker en heltidstjänst inom färskvaror. Viktigt att du enkelt kan pendla till Skanör. Butikens öppettider är 07:00-23:00 alla dagar i veckan.
Du ser en framtid inom ICA där ditt hjärta och engagemang är viktigt för att nå avdelningens och butikens mål . I dina dagliga arbetsuppgifter ingår varuplock, sortiment, lönsamhet, svinn och kampanjplanering samt ansvar för att den dagliga driften rullar. Du ser till att butikens gavlar och kampanjer är välfyllda samt att butiken alltid är snygg och attraktiv för kund. Du ska vara flexibel och fungera i butikens alla avdelningar. Du är stark och kan hantera tunga lyft och arbeta i ett högt tempo.
Du har tidigare köttkunskaper och ett stort matintresse. Du ska kunna ställa upp när butiken behöver, ha förmågan att se vad som behöver göras och viktigast av allt- visa ditt hjärta och engagemang i allt du gör.
Du kommer ständigt arbeta med att utveckla avdelningarna tillsammans med ditt team för att skapa attraktiva och säljande ytor. För att passa i denna tjänsten ska du kunna arbeta i ett högt tempo och arbeta bra både ensam och i grupp. ICA Supermarket Skanör är även en attraktiv butik på sommaren med mycket turister och hög omsättning så vi ser att du är flexibel och kan växla upp lite extra när det behövs!
Egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av nya utmaningar och trivs att arbeta i team och har ett bra och positivt kundbemötande. Du är aktiv och stresstålig och ser alltid till att butikens kunder lämnar avdelningen och butiken nöjd. Du har hjärta för och ser en framtid i dagligvaruhandeln och drivs av nya utmaningar! Som person är du organiserad och effektiv, en positiv lagspelare vilket är viktigt då vi arbetar med ett bra samarbete mellan avdelningarna.
Du är bra på att arbeta effektivt och personligt. Du är trygg i dig själv och är en god kommunikatör. Du har tidigare dokumenterad erfarenhet från ICA eller annan butik i dagligvaruhandeln. Du ser din närmsta framtid i butik. Du är noggrann och pålitlig. Du har god fysik och drivs av försäljning och kundnöjdhet. Då butiken har hög omsättning och behov särskilt under sommaren har du inga problem med att vara flexibel när butiken kräver.
Meriterande
Tidigare arbetat med färskvaror och ha köttkunskaper.
Tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln
Anställning
Tjänsten är heltid, varannan helg. Du ska kunna börja 5.00-6.00 i Skanör.
Butikens öppettider är kl 07:00-23:00 alla dagar
Provanställning
Lön enligt avtal
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast! Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen. Rosénssons är företaget som värnar om våra kunder och aldrig tummar på kvaliteten, det lokala företaget med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta tilda@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Consulting AB
(org.nr 556899-2019), http://www.rosenssons.com Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Kontakt
Tilda Rosén tilda@rosenssons.com 0708409645 Jobbnummer
9526475