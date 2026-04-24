ICA Supermarket Skanör blomstrar och söker en extra florist
Om butiken
Vi är din butik på näset där kärleken till maten, trakten och alla som bor här alltid står i centrum. Vi gör det enkelt för dig att handla alla dagar i veckan. Upptäck vårt breda och prisvärda sortiment som sätter god smak, färg och form till både vardag och helg. Vi söker dig som vill vara en del av vårt gäng!
Nu satsar vi på våra blomster och söker en florist!
Om tjänsten
Vill du arbeta i en härlig butiksmiljö där kvalitet och lokalt engagemang står i centrum?
Nu söker vi på ICA Supermarket Skanör extrahjälp helger, kvällar och alla storhelger. Viktigt att du enkelt kan pendla till Skanör, antingen om du bor i närheten eller har tillgång till bil. Butikens öppettider är 07:00-23:00 alla dagar i veckan.
Du ser en framtid inom ICA där ditt hjärta och engagemang är viktigt för att nå avdelningens och butikens mål. Du kommer att arbeta på en varm och välkomnande arbetsplats i hjärtat av Skanör.
Du kommer till ett roligt och kreativt jobb med möjlighet att påverka avdelningens utveckling med varierande arbetsuppgifter och trygga anställningsvillkor. Ditt kundbemötande är varmt och genuint. Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Som florist hos oss kommer du skapa vackra buketter, arrangemang och dekorationer. Du kommer att ansvara för beställning, uppackning och skötsel av blommor och växter.
I din tjänst kommer du säkerställa en inspirerande och säljande blomavdelning.
Du kommer ge våra kunder service i toppklass och hjälpa dem att hitta rätt produkt för rätt tillfälle samt att planera och utveckla säsongens kampanjer.
Som florist möter man många olika kunder och deras behov. En stor del av arbetet består av att lyssna, tolka önskemål och guida kunder till rätt val. Därför är servicekänsla och kommunikativ förmåga minst lika viktig som hantverket. Samtidigt kräver jobbet att man är praktisk och strukturerad. Butiken ska hållas inspirerande och säljande, och leveranser ska hanteras.
Vi söker dig som
Har floristutbildning eller dokumenterad erfarenhet av floristyrket.
Som person är du kreativ, noggrann och arbetar med stort engagemang. Du har hög social kompetens samt förmågan att arbeta både självständigt och och i team.
Vi söker dig som är van att arbeta både fysiskt och ibland hektiskt men fylld av glädje och kreativitet. Ingen dag är den andra lik då säsonger, trender och högtider påverkar både arbetsuppgifter och skapande. Här får utveckla din kreativitet samtidigt som du bidrar till att göra någon annans dag lite vackrare.
Anställning
Schema enligt överenskommelse, helger, kvällar och storhelger.
Butikens öppettider är kl 07:00-23:00 alla dagar i veckan
Provanställning
Lön enligt överenskommelse
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast!
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen. Rosénssons är företaget som värnar om våra kunder och aldrig tummar på kvaliteten, det lokala företaget med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta tilda@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Bemanning AB
(org.nr 559251-6487), https://rosenssonsconsultingab.teamtailor.com
Södergatan 12 (visa karta
)
239 30 SKANÖR
