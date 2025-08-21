ICA Supermarket Sigtuna söker Försäljningschef Kolonial
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Sigtuna Visa alla butikssäljarjobb i Sigtuna
2025-08-21
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalica AB i Sigtuna
, Håbo
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en person som brinner för kundservice och försäljning?
Vi på ICA Supermarket Sigtuna söker nu en ansvarig för kolonialavdelningen. I rollen har du helhetsansvar för Kolonial, där en viktig del är att driva avdelningen och butiken framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för beställningar, varuplock, kampanjer, exponeringar och kundservice
Vara delaktig i det dagliga arbetet i butiken, inklusive kassa samt öppning/stängning vid behov
Vem söker vi?
Du har ett stort engagemang för service och försäljning
Du har erfarenhet från butik, gärna i en ansvarsroll
Du har goda kunskaper i ICAs interna system
Du har förståelse för varuflöden och lönsamhet
Du är en lagspelare och gillar att samarbeta med övriga avdelningar
Varför ICA Supermarket Sigtuna?
Sigtuna är en trevlig och trygg ort
Vi har många härliga kunder som vill bli väl omhändertagna
Ett tight och engagerat gäng med kollegor
Du får ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka och utveckla både dig själv och butiken
Tjänstens omfattning Tjänsten omfattar 75 %, med möjlighet till heltid efter överenskommelse. Arbetstiderna är varierade och inkluderar även helger.
Tillträde sker snarast. Intervjuer hålls löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Passar inte den här tjänsten dig? Skicka gärna in en spontanansökan - vi har nämligen fler tjänster på gång.
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Personalica rekrytering@bemannica.se Jobbnummer
9470253