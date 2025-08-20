ICA Supermarket Norrköp söker en ny Butikschef!
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Norrtälje Visa alla butikssäljarjobb i Norrtälje
2025-08-20
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalica AB i Norrtälje
, Täby
, Upplands Väsby
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
ICA Supermarket Norrköp söker nu en ny butikschef!
Nu söker vi en Butikschef till ICA Supermarket Norrköp, då vår nuvarande har fått chansen att ta nästa steg i karriären. Vi står inför spännande projekt & satsningar framöver, vilket gör detta till en perfekt möjlighet för dig som vill vara med och driva framgången vidare. Är du en engagerad och resultatinriktad ledare som vill ta nästa steg i karriären? Då är den här tjänsten för dig!
Om butiken:
ICA Supermarket Norrköp är en färskvaruinriktad butik med ca 25 anställda. Vi har manuellt kött, fisk, deli, catering, pizza, bageri, e-handel och post, och vi vill vara det självklara valet när det kommer till kundens val av butik. Med kunden i fokus vill vi erbjuda inspirerande måltidslösningar för både fest & vardag på ett enkelt, bekvämt & tryggt sätt. Vi är en miljömedveten butik då vi har helt nytt kylsystem (co2) och solceller på taket, samt att alla våra leveranser sker med elbil laddad med vår egen solenergi. Tjänsten innebär:
Heltid
Start enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse
Arbetstiden är fördelad efter butikens öppettider (även kvällar & helger)
Branschvana är ett krav. Erfarenhet av BLU, FLU eller liknande är meriterande.
Lyhörd och serviceinriktad
Teamspelare
Du har ansvar för hela butiken gällande schemaplanering, drift, daglig styrning, samt att utveckla butiken utifrån butikens vision och mål. Du ansvarar även för att rutiner mm följs. I din roll ingår även rekrytering av personal, sätta affärsplan tillsammans med handlare samt att skapa budget och planera framtida investeringar.
Är du glad, serviceinriktad, älskar kundmötet, tycker om högt tempo och att arbeta i team med stor erfarenhet av att leda och utveckla Norrköp in i framtiden? Då kan du vara den vi söker! Ansökan Skicka in din ansökan till och märk din ansökan med Butikschef till Tobias.larsson@supermarket.ica.se
för mer info ring 0702646237.
Intervjuer sker löpande.
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Personalica rekrytering@bemannica.se Jobbnummer
9468326