ICA Supermarket Edsberg söker Säljledare färskvaror!
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalica AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Om butiken
ICA Supermarket Edsberg är en omtyckt butik i Sollentuna med ett starkt fokus på kvalitet, service och ett inspirerande kundmöte. Vi erbjuder ett brett sortiment och strävar alltid efter att ge våra kunder en trevlig och prisvärd upplevelse i vardagen. Hos oss möts du av engagerade kollegor, ett högt tempo och en arbetsmiljö som präglas av samarbete, ansvar och utveckling.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som Säljledare färskvaror har du helhetsansvaret för färskvaruavdelningarna - kött, chark, ost, mejeri och färdigmat. Du ansvarar för att avdelningen alltid håller högsta standard vad gäller kvalitet, hygien, sortiment och exponering. Rollen är både operativ och strategisk - du driver försäljning, arbetar med beställningar, kampanjer, svinn och budgetuppföljning, samtidigt som du är delaktig i det dagliga arbetet i butiken.
Du blir en viktig nyckelperson i butikens utveckling och har stor möjlighet att påverka.Dina arbetsuppgifter
Säkerställa kvalitet, hygien, varuplock och inspirerande exponering
Ansvara för beställningar, kampanjer, svinn och budgetuppföljning
Optimera varuflöden och arbeta nära plockteamet
Delta i butikens dagliga drift, inklusive kassa samt öppning/stängning vid behov
Aktivt bidra till butikens utveckling under pågående omorganisering
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från dagligvaruhandeln och gärna tidigare ansvar inom färskvaror. Du är en strukturerad och lösningsorienterad person med känsla för kvalitet och detaljer. Du har en god förståelse för lönsamhet och varuflöden och är trygg i att arbeta både självständigt och i team. Som person är du serviceinriktad, engagerad och trivs i en roll där du får ta ansvar.
Krav för tjänsten
Minst 1 års erfarenhet från dagligvaruhandel
Tidigare ansvar inom färskvaror
Kunskap inom färskvaruområdet
Förståelse för butiksekonomi och varuflöden
Meriterande: Erfarenhet av arbetsledning
Om anställningen
Tjänsten är en heltidstjänst (38,25 h/vecka) eller enligt överenskommelse med varierande arbetstider på vardagar och helger enligt schema. Provanställning tillämpas. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal och överenskommelse.
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Christian Wallin christian.eriksson@bemannica.se 046-2727110 Jobbnummer
9636500