ICA Nära City söker en Butiksmedarbetare med ambitioner
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-07-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Svalöv
eller i hela Sverige
Om butiken
ICA Nära City är belägen i centrala Helsingborg och här arbetar ett engagerat team på cirka 20 medarbetare som brinner för att ge kunderna personlig och förstklassig service.
Butiken är en modern citybutik med ett stort fokus på färskvaror och har en heltidsanställd kock. Våra kunder består främst av boende i närområdet, personer som arbetar i city samt besökare till centrala Helsingborg.
Just nu genomgår butiken en omfattande förnyelse och vi söker dig som vill vara en del av den fortsatta utvecklingen.
Vem söker vi?
Du är på väg framåt i din karriär och drivs av att utvecklas och nå högt uppsatta mål. Du har visat goda resultat i tidigare anställningar och är en prestigelös lagspelare som bidrar till att utveckla och inspirera dina kollegor.
Du trivs i ett högt arbetstempo, är inte rädd för att hugga i där det behövs och har lätt för att hantera stressiga situationer. Rollen innebär att du tillsammans med dina kollegor arbetar i den dagliga driften och aktivt bidrar till butikens fortsatta utveckling för att möta kundernas höga förväntningar.
Hos oss får du möjlighet att ta stort ansvar och lära dig hur en modern ICA-butik fungerar, vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas vidare inom branschen.
Vi söker dig som:
Har minst två års relevant erfarenhet.
Har god förståelse för butiksekonomi.
Har erfarenhet av att arbeta med egenkontrollprogram.
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Arbetar strukturerat och värdesätter ordning och reda.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom färskvaror.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Tillsvidareanställning på 50–75 %.
Lön enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan.hbg.city@nara.ica.se
senast 24 augusti.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022581-2088774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.personalica.se
Helsingborg C (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
9994607