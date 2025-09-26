ICA Maxi Växjö söker teamleader till avdelning Delikatess
Växjö Stormarknad AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2025-09-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Stormarknad AB i Växjö
Vi söker en Teamleader med passion för mat
Har du ett brinnande intresse för mat, älskar att inspirera andra och trivs med att leda i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker! Vi på ICA Maxi Stormarknad i Växjö söker en engagerad och driven Teamleader till vår delikatessavdelning - en person som vill vara med och skapa matglädje varje dag och samtidigt utveckla både teamet och avdelningen till nästa nivå.
Om rollen
Som Teamleader är du en nyckelperson på delikatessen med fokus på kallskänken. Du leder och stöttar ditt team i det dagliga arbetet, säkerställer hög kvalitet och ser till att våra kunder får den bästa servicen - varje gång. Du är en inspirerande ledare som gillar att arbeta nära ditt team, med ett stort fokus på mat, människor och resultat.
Vi söker dig som
• Har ett genuint intresse för mat och matlagning - gärna med erfarenhet från butik, restaurang eller liknande
• Har förmåga att motivera och engagera andra
• Är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö
• Har erfarenhet av att leda team (meriterande, men inte ett krav)
• Sätter alltid kunden i fokus och strävar efter att skapa en trivsam och inspirerande miljö
Vad vi erbjuder:
• Ett varierande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik
• Möjlighet att påverka och utveckla avdelningen tillsammans med ett härligt team
• En arbetsplats med matglädje, arbetsglädje och framåtanda
Lagarbete
Hos oss är alla medarbetare lika viktiga - ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Vi arbetar tillsammans för att nå uppställda mål. När vi frågar våra befintliga medarbetare om vilka som är de främsta skälen till att de trivs hos oss svarar de flesta att det beror på alla trevliga kunder och kollegor. Hos oss får du vänner, både på och utanför jobbet.
Service i fokus
Att jobba i butik innebär ett jobb i servicebranschen. På Maxi ICA Stormarknad Växjö ser vi kunden som orsaken till vår existens. Att vara kundvänlig är en självklarhet hos oss. Vi ser varje kundmöte som unikt och det är av största vikt att alla medarbetare alltid gör sitt yttersta för att ta hand om våra kunder på bästa sätt.
Arbetstider:
Arbetet innebär varierande tider och kan inkludera dag-, kvälls- och helgpass.
Låter det som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan senast 16:e november. Urval sker löpande, så vänta inte för länge.
Vi ser fram emot att höra från dig - kanske är det just du som blir en del av vårt Maxiteam! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Stormarknad AB
(org.nr 556398-0894) Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Växjö Kontakt
Sara Svärd sara.svard@maxi.ica.se Jobbnummer
9527558