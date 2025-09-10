ICA Maxi Hyllinge söker Butiksmedarbetare till Catering/Varmkök!
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2025-09-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalica AB i Helsingborg
, Åstorp
, Landskrona
, Ängelholm
, Svalöv
eller i hela Sverige
Om butiken
ICA Maxi Hyllinge är en växande butik med ca 120 medarbetare, belägen bara 8 minuter från Helsingborg. Här möts du av en familjär stämning och en positiv atmosfär där både kollegor och kunder bidrar till trivseln. Vi satsar framåt och vill stärka vår position som en ledande färskvarubutik - bland annat genom vår egen matpodd på Spotify.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Som butiksmedarbetare i catering/varmkök blir du en viktig del i ett engagerat team. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor för att producera och leverera produkter av högsta kvalitet. Rollen innebär stor variation, där du är delaktig i allt från cateringbeställningar och bistroproduktion till arbete i delikatessen och varmköket.Dina arbetsuppgifter
Självständigt arbeta i cateringverksamheten och stötta säljansvarig
Tillverka produkter till bistron, såsom mackor och sallader, med start från kl. 06:00
Fylla på och säkerställa hög kvalitet i delikatessen
Hantera beställningar inom catering (t.ex. smörgåstårtor, stubbar och sallader) samt varmköksproduktion
Bidra till utveckling av rutiner och effektiva arbetssätt i köket och avdelningen
Teamet
Du blir en del av cateringkärnan som består av 5 personer (idag 4 anställda), tillsammans med 2 medarbetare i köket - en utbildad kock och ett köksbiträde. I varmköket lagas klassisk husmanskost och färdiga rätter med guldkant, medan bistron erbjuder smörgåsar, pajer och smörrebröd i caféstil.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, stresstålig och trivs i ett team. Du har en positiv inställning, vill utvecklas och är inte rädd för att stötta andra avdelningar när det behövs. Du är lösningsorienterad, har lätt för att prioritera och vill ta ansvar för att driva både din egen och avdelningens utveckling framåt.
Krav för tjänsten
Minst 3 års erfarenhet av catering/kallskänk och varmkök (ca 80 % kallskänka, 20 % varmkök)
Vana av att arbeta över ett årshjul med högtider och produktionstoppar
Meriterande:
Kunskap i butiksekonomi, gärna med erfarenhet av ICA:s kalkylprogram
Erfarenhet av egenkontroll och livsmedelshygien
Erfarenhet av beställningar (AOB, varor m.m.)
Tidigare erfarenhet av delikatess och kundservice
Erfarenhet av varmköksproduktion
Om anställningen
Tjänsten är en deltidstjänst på ca 30 timmar/vecka med varierande arbetstider på vardagar och helger enligt schema. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal och överenskommelse.
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos ICA Maxi Hyllinge. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Christian Wallin christian.eriksson@bemannica.se 046-2727110 Jobbnummer
9503104