ICA Maxi Haninge söker butikssäljare till Restaurang Snap 22h/v
2025-09-22
, Haninge
Butikssäljare till Restaurang Snap 22h/v
Nu söker vi en serviceinriktad butikssäljare till vår restaurang SNAP med hög servicekänsla och förmåga att möta kundens förväntningar. Dina främsta arbetsuppgifter inkluderar försäljning, kundservice, samt att följa processer och rutiner kopplat till matsäkerhet, arbetsmiljö och säkerhet. I arbetet är produktionen en stor del såsom att montera sallader och tillaga hamburgare samt att hålla restaurangen i bästa skick för våra gäster.
Vi söker dig som:
Är minst 18 år gammal, då vi har serveringstillstånd.
Har ett brinnande intresse för mat och gillar sälj!
Har en mycket god känsla för service, då kundmötet utgör en stor del av arbetet.
Är positiv och villig att utvecklas.
Är flexibel och ordningsam samt trivs med att arbeta i ett högt tempo, har förmågan att samarbeta och tycker om att träffa nya människor.
Tidigare erfarenhet från restaurangverksamhet är meriterande, men inte ett krav.
Vill du vara med och bidra till vårt fantastiska team? Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där vi tror på dig som individ.
Om anställningen
Omfattning: 22h/v tillsvidare
Start: Vecka 43
Är du intresserad av att söka denna tjänst?
Välkommen in med din intresseanmälan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderbyleden Stormarknad AB
(org.nr 556098-4113) Arbetsplats
ICA Maxi Haninge Jobbnummer
9521088