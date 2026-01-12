ICA Maxi Haninge söker butikssäljare Packad Färsk
2026-01-12
Vi söker nu en butikssäljare på 30h/v till avdelningen Packad färsk med planerad start i mars 2026. Packad färsk är en av butikens större avdelningar och här arbetar du med färskvaror som exempelvis bröd, sallad/färdigmat, ost, chark och andra packade färskvaror. Vi lägger stor vikt vid att avdelningen är välfylld och ser inbjudande ut för våra kunder. Som butikssäljare på Packad färsk är du bekväm med att ta egna initiativ samt har förmåga att se vad som behöver göras. Vi brinner för service och strävar hela tiden efter att bli bättre i våra kundmöten. Vi delar gärna med oss av våra genuina matintressen till våra kunder. Vi är prestigelösa och flexibla i vårt arbetssätt och hoppar in och stöttar upp andra avdelningar vid behov.
Arbetet innebär huvudsakligen att du:
Arbetar operativt med försäljning, kundservice och varupåfyllning
Följer rutinerna kring matsäkerhet, egenkontroll och kvalitet inom området
Följer de processer, rutiner samt aktiviteter som finns för att säkerställa den dagliga driften
Medverkar i den ständiga förbättringsprocess som pågår hos oss
Bemöter våra kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt som inspirerar till (mer)försäljning
Vi söker dig som:
Har ett genuint matintresse
Har förmågan att jobba både effektivt och noggrant när tempot är högt
Har talang för exponering och gillar ordning och reda
Är lika delar resultatorienterad och engagerad som en god lagkamrat
Har en positiv utstrålning, är kommunikativ och utåtriktad och brinner för att ge service i världsklass
Vi som jobbar på Maxi Haninge gillar människor. Vi älskar försäljning, drivs av ett högt tempo och strävar efter att vara bäst i Sverige i våra kundmöten. Som kollegor hjälper och stöttar vi varandra och vill att alla ska tycka att det är roligt att gå till jobbet. För att trivas hos oss tror vi att du liksom oss är social och gillar att möta många människor varje dag. Vi tror också att du gillar att jobba i en miljö med hög förändringstakt, vi strävar alltid efter att utveckla butiken och våra arbetssätt för att bli bättre och bättre.
Omfattning:
30h/v. Dag-, kväll- och helgpass på 26-veckorsschema. Önskad start i mars 2026.
Anställningsform: Tillsvidare (6 månaders inledande provanställning)
Ansökan:
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 (urval sker löpande). Då vi arbetar för en trygg och trivsam arbetsmiljö förekommer drogtest, bakgrundskontroll och referenstagning som en del i vår rekryteringsprocess.
