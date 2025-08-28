ICA Kvantum Trossen söker medarbetare Frukt&grönt
Livsmedelshallen Trossen i Trosa AB / Butikssäljarjobb / Trosa
2025-08-28
Livsmedelshallen Trossen i Trosa AB i Trosa
Säljledare Kolonial!
Tycker du om att ta extra ansvar och ge kunder service i världsklass? Kul! Vi söker dig som vill arbeta i vår fina butik!
Vi vill att du ska ha rätt attityd och inställning samt gillar att arbeta i team. Det är viktigt att du vill göra kunderna nöjda och gör alltid ditt bästa för både kunderna och dina medarbetare.
Du tycker om att sprida glädje på arbetet och som person är du även ödmjuk, driven och inspirerande. Vi uppskattar om du har en lokal kännedom och är öppen för att kunna arbeta under butikens alla öppettider.
Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserade av att jobba tillsammans med oss?
Vi söker dig som:
Är nyfiken och öppen och gillar att träffa nya människor
Vill ta extra ansvar och utveckla en av butikens större avdelningar
Strävar efter att alltid ge det lilla extra i mötet med kunder
Intresse och kunskap om mat och sortiment i butik
Trivs med att arbeta i en fartfylld miljö, är noggrann och har god samarbetsförmåga
Erfarenhet från daglivarubranschen och tidigare ansvar
Goda ekonomiska kunskaper
AOB kunskap eller god datorvana
Är kommunikativ, engagerad och har en positiv utstrålning
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelshallen Trossen i Trosa AB
(org.nr 556086-4976) Arbetsplats
ICA Kvantum Trossen (Livsmedelshallen Trossen i Trosa Aktiebolag) Jobbnummer
9479659