ICA Kvantum Södra Sandby söker ny medarbetare till köttavdelningen!
2025-08-11
ICA Kvantum Södra Sandby söker ny medarbetare till köttavdelningen. Tillträde september 2025. Tjänsten utgör deltid 38,25 timmar/vecka med ev. möjlighet till heltid under hösten.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till att utveckla vår butik som matdestination? Vi söker dig som brinner för god mat, kvalitet och ett exemplariskt kundmöte.
Ica Kvantum Södra Sandby grundades 1907 som ett charkuteri som än idag lever kvar. Våra egentillverkade charkuteriprodukter är prisade, välrenommerade och vi satsar på att utveckla denna unika del av vår butik vidare in i framtiden.
Avdelningen
Vår köttavdelning är en av butikens viktigaste avdelningar. I avdelningen styckar vi merparten av vårt kött själva. I tjänsten förekommer till viss del arbete i andra avdelningar.
Grundkrav:
Utbildningskrav: Utbildning i butiksekonomi eller motsvarande
Kött. Minst 1 års erfarenhet av butiksstyckning av kött eller motsvarande. T ex restaurang eller livsmedelsindustri
Ekonomi och resultat: God förståelse för butiksekonomi
Digital förmåga: Vana att hantera grundläggande funktioner i appar och plattformar som t ex Word och Excel
Personliga förmågor och egenskaper hos dig som söker:
För att lyckas i avdelningen krävs stort matintresse, god förmåga att arbeta självständigt, noggrannhet, ansvarskänsla och kundfokus
Närvaro och ett stort engagemang är viktiga framgångsfaktorer
Du är nytänkande och du vill ständigt utveckla och förbättra avdelningen efter vår lokala marknad för att nå målen och visionen för butiken
Du agerar alltid förebild för övriga medarbetare och förstår fördelarna av att skapa goda relationer. Därför vill vi att du som söker är lyhörd och har en hög social kompetens.
Du har erfarenhet från att arbeta med ekonomisk uppföljning. Struktur, rutiner, uppföljning, ordning och reda är viktigt för dig.
Ansökningsförfarande: Vi vill att du besöker butiken för att bilda dig en egen uppfattning om avdelningarna/butiken. Detta vill vi att du dokumenterar tillsammans med ett personligt brev där du kortfattat redogör för vem du är och vilka styrkor du kommer bidra med. I samma dokument vill vi även att du infogar ditt CV där du har sammanställt din yrkesmässiga bakgrund och dina utbildningar.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta Erik Ahlskog, telefon 046-50900
Välkommen med din skriftliga ansökan senast 14 augusti till erik.ahlskog@kvantum.ica.se
