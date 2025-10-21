ICA Kvantum Ludvika söker bagerimedarbetare
2025-10-21
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
Tycker du om att träffa människor och ge kunder service i världsklass? Kul! Vi söker dig som vill arbeta i vår fina butik!
Vi vill att du ska ha rätt attityd och inställning samt gillar att arbeta. Det är viktigt att du vill göra kunderna nöjda och gör alltid ditt bästa för både kunderna och dina medarbetare.
Du tycker om att sprida glädje på arbetet och som person är du även ödmjuk, driven och inspirerande. Vi uppskattar om du har en lokal kännedom och är öppen för att kunna arbeta under butikens alla öppettider.
Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserade av att jobba tillsammans med oss?
Vi söker dig som:
Är nyfiken och öppen och gillar att träffa nya människor
Strävar efter att alltid ge det lilla extra i mötet med kunder
Intresse och kunskap om mat och sortiment i butik
Trivs med att arbeta i en fartfylld miljö, är noggrann och har god samarbetsförmåga
Är kommunikativ, engagerad och har en positiv utstrålning
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju.
Vi ser helst att den som söker har erfarenhet av bageri. Har kompetens antingen från skola/utbildning alternativt att man arbetat i liknande roll tidigare. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden i Vallaskogen AB
(org.nr 559054-1990) Arbetsplats
ICA Kvantum Ludvika (Matmarknaden i Vallaskogen AB) Kontakt
Therese Vernersson therese.vernersson@kvantum.ica.se Jobbnummer
9566833