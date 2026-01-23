ICA Kvantum Lillänge söker en strukturerad och kreativ Kock
Matmetropolen i Jämtland AB / Kockjobb / Östersund
2026-01-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Visa alla jobb hos Matmetropolen i Jämtland AB i Östersund
ICA Kvantum Lillänge söker en varmtkök kock till vårt eget kök där vi tillverkar matlådor, catering och delikatesser som vi säljer i vår butik och på olika arbetsplatser i Östersund. Vi vill att du ska skapa god mat med säsongens bästa råvaror, vara en nyckelroll i att organisera arbetet tillsammans med dina kollegor med olika erfarenhetsnivåer.
Du kommer skapa maträtter från grunden, med bra råvaror, säsongsutveckla sortimentet från klassisk husmanskost till de senaste trenderna. Du kommer jobba dagtid, även viss helgjobb förekommer i vårt kök. Vi jobbar efter Svensk dagligvaruhandels bransch riktlinjer.
Du trivs med ordning och reda, har en god förmåga att planera din och dina kollegors arbetsdag tillsammans. Som naturlig ledare uppskattar du att vägleda och samarbeta med dina kollegor, från nybörjare till erfarna. Vi värdesätter ett starkt samarbete och strävar alltid efter en positiv arbetsmiljö, där vi stöttar och hjälper varandra,.
Du har erfarenhet av jobba med hållbarhet, råvaruförädling, älskar matlagning, öga för kvalité och skapa det där lilla extra. Som engagerad lagspelare bidrar du med energi och positivt engagemang, alltid med kunden och medarbetarna i fokus.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som kock, gärna inom butikskök, restaurang eller liknande.
Utbildning inom relevant område
God kunskap om livsmedelshygien
Förmåga att planera och organisera köksarbetet på ett effektivt och strukturerat sätt
Erfarenheter att jobba efter Svensk dagligvaruhandelns branchriktlinjer
Meriterande:
Arbete med hållbara och säsongsbetonade råvaror
Erfarenhet att handleda och leda andra i kök/produktion
Kunskaper om kalkylering och receptutveckling
Erfarenhet av Store office och Min butik
Omfattning och tillträde på denna tjänst enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: martin.hansson@kvantum.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matmetropolen i Jämtland AB
(org.nr 556862-0271)
Hagvägen 13 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
ICA Kvantum Östersund Jobbnummer
9700228