Ica Kvantum Liljeholmen söker 2 medarbetare till kassalinjen
2025-09-03
Vi letar efter en matälskare och serviceinriktad individ som brinner för kundmötet. Du kommer spela en viktig roll i vår kassalinje där du ger våra kunder ett proffsigt bemötande. Din kärlek till mat och din serviceinriktade inställning kommer att bidra till att skapa en trivsam atmosfär i butiken och bygga långsiktiga relationer och se till att våra kunder lämnar butiken med ett leende på läpparnaPubliceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Betjäna kunder i de manuella kassorna såväl som i snabbkassor/självscanning.
Ge kunden service i världsklass.
Besvara frågor från kunden.
Vem söker vi?
Erfarenhet av arbete i butik eller kassa är ett krav.
Grundläggande kunskap i kassasystem.
God kommunikationsförmåga och kundfokus.
Du är en lagspelare som drivs av att där det faller dig naturligt att prioritera på avdelningen samt att vara noggrann. Vidare har du en god samarbetsförmåga då man dagligen arbetar med dem andra avdelningarna och har många bollar i luften.
Medarbetare 1
Schemaexempel
Måndag: Ledig
Tisdag: 16:00-19:00
Onsdag: Ledig
Torsdag: 16:15-20:00
Fredag: 11:00-18:00
Lördag: 15:00-22:05
Söndag:16:00-22:05
Medarbetare 2:
Denna tjänst är en blandad tjänst med där man är Entrévärd/Kassa. Som Entrévärd välkomnar man kunderna i entrén och delar ut korgar.
Jämna veckor:
Måndag: 16:00-20:30
Tisdag: 15:30-18:30
Onsdag: 15:30-18:30
Torsdag: Ledig
Fredag: Ledig
Lördag: Ledig
Söndag: Ledig
Ojämna veckor: Ca 19h innan rast.
Måndag: 11:00-18:30
Tisdag: 15:30-18:30
Onsdag: 15:30-18:30
Torsdag: Ledig
Fredag: Ledig
Lördag: 10:00-17:30
Söndag: 11:00-17:15
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Tjänsten är en behovsanställning där timmar varierar, perfekt för dig som studerar!
Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher. tillträde snarast eller enligt ök.
Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Stockholms ledande måltidsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180) Arbetsplats
Ica Kvantum Liljeholmen (storbutiken I Liljeholmen Ab) Jobbnummer
9491095