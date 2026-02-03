ICA Kvantum Lidingö söker Försäljningschef Kolonial!

Personalica AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-02-03


Publiceringsdatum
2026-02-03

Om tjänsten
Som Försäljningschef Kolonial har du ett brett ansvar över en stor del av butiken. Du leder och utvecklar sex säljledare inom områdena kolonial, special, hälsa & skönhet, ekologiskt, mejeri/frys och dryck. Rollen är både strategisk och operativ - du arbetar nära verksamheten och deltar i butikens dagliga drift samtidigt som du planerar, följer upp och utvecklar försäljningen. Som en del av butikens ledningsgrupp bidrar du aktivt till butikens helhetsutveckling och övergripande mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för drift och utveckling av kolonial och tillhörande avdelningar


Leda, coacha och följa upp säljledare och deras team


Driva försäljning, lönsamhet och kundupplevelse genom tydlig uppföljning


Planera, genomföra och utvärdera kampanjer och aktiviteter


Delta i schemaläggning, medarbetarsamtal och kompetensutveckling


Säkerställa struktur, ordning och inspirerande varupresentation


Delta i ledningsgrupp och bidra till butikens strategiska arbete

Om dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med flerårig erfarenhet från dagligvaruhandeln - gärna inom ICA. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med strategiskt ansvar och har förmågan att motivera och utveckla dina medarbetare. Du är strukturerad, affärsmässig och har ett genuint intresse för service, försäljning och kundupplevelse.
Kvalifikationer
Erfarenhet av ledande roll inom dagligvaruhandeln, gärna ICA


Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och resultatuppföljning


God förståelse för butiksekonomi och nyckeltal


God datorvana och administrativ förmåga Meriterande: ICA:s interna system (StoreOffice, AoB, Min Butik) samt genomförda ICA-utbildningar (t.ex. BLU eller motsvarande)

Om tjänsten
Omfattning: Heltid, 100 %


Arbetstider: Varierande enligt schema, arbete var fjärde helg


Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning


Start: Enligt överenskommelse


Lön: Enligt överenskommelse och kollektivavtal


Ansök redan idag! Urval sker löpande.
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund.

Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6609938-1820700".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Personalica AB (org.nr 556955-0337), https://karriar.personalica.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Personalica

Jobbnummer
9719481

