ICA Kvantum Lidingö söker Försäljningschef Kolonial!
2026-01-05
Som Försäljningschef Kolonial har du ett brett ansvar över en stor del av butiken. Du leder och utvecklar sex säljledare inom områdena kolonial, special, hälsa & skönhet, ekologiskt, mejeri/frys och dryck. Rollen är både strategisk och operativ - du arbetar nära verksamheten och deltar i butikens dagliga drift samtidigt som du planerar, följer upp och utvecklar försäljningen. Som en del av butikens ledningsgrupp bidrar du aktivt till butikens helhetsutveckling och övergripande mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för drift och utveckling av kolonial och tillhörande avdelningar
Leda, coacha och följa upp säljledare och deras team
Driva försäljning, lönsamhet och kundupplevelse genom tydlig uppföljning
Planera, genomföra och utvärdera kampanjer och aktiviteter
Delta i schemaläggning, medarbetarsamtal och kompetensutveckling
Säkerställa struktur, ordning och inspirerande varupresentation
Delta i ledningsgrupp och bidra till butikens strategiska arbete
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med flerårig erfarenhet från dagligvaruhandeln - gärna inom ICA. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med strategiskt ansvar och har förmågan att motivera och utveckla dina medarbetare. Du är strukturerad, affärsmässig och har ett genuint intresse för service, försäljning och kundupplevelse.
Kvalifikationer
Erfarenhet av ledande roll inom dagligvaruhandeln, gärna ICA
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och resultatuppföljning
God förståelse för butiksekonomi och nyckeltal
God datorvana och administrativ förmåga Meriterande: ICA:s interna system (StoreOffice, AoB, Min Butik) samt genomförda ICA-utbildningar (t.ex. BLU eller motsvarande)
Om tjänsten
Omfattning: Heltid, 100 %
Arbetstider: Varierande enligt schema, arbete var fjärde helg
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse och kollektivavtal
Ansök redan idag! Urval sker löpande.
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Christian Wallin christian.eriksson@bemannica.se
