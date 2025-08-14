ICA Kvantum Kungens Kurva söker ansvarig för Special/Drugstore
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalica AB i Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och kunnig medarbetare som vill ta ansvar för Special/Drugstore på vår Kolonialavdelning!
Tjänsten är på heltid och innefattar bl.a. kundservice, varupåfyllning och orderhantering.
Om Butiken:
ICA Kvantum i Kungens Kurva har en inriktning på hög kvalitet, stort sortiment och hög servicegrad med kunnig personal. Vi omsätter över en halv miljard kr per år på drygt 7.100 kvm och har ca 130 anställda.
För att Du ska trivas hos oss tror vi att Du:
Har jobbat några år i en ICA-butik med varuinköpsansvar/varupåfyllning.
Utbildningar som BLU eller motsvarande är meriterande.
Har butikserfarenhet av Store Office/Min Butik, AOB och VIB.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Är flexibel och gillar arbeta i högt tempo.
Är engagerad och målmedveten.
Är glad, positiv och beredd att ge våra kunder "Kunglig Service".
Välkommen med din skriftliga ansökan. Urval görs löpande så ansök så snart som möjligt, dock senast 2025-08-31 till jesper.hansen@ica-kungen.se
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Personalica rekrytering@bemannica.se Jobbnummer
9458610