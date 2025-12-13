ICA Kvantum Karlssons söker en Avdelningsansvarig för Kroppsvård/Special
2025-12-13
Vi söker nu en ny kollega till vårt team!
Vi söker dig som är positiv, älskar kundmötet, brinner för god service och vill utveckla vår Kroppsvård & Special - avdelning.
Din roll: Som avdelningsansvarig ska du kunna erbjuda våra kunder en säljande och inspirerande avdelning. Du ansvarar för uppföljning och försäljning mot avdelningens nyckeltal, arbetar aktivt med avdelningens lagersaldon, kampanjer, säljplatser och säkerställer sortimentet efter säsonger. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av butiksarbete. I tjänsten ingår även arbete i kassa och scanning.
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga situationer. Vi värdesätter att du liksom vi, är flexibel och serviceinriktad med ett stort engagemang i arbetet. Du har sinne för struktur och ordning, och gillar att ha det rent och snyggt omkring dig. Du är även en lagspelare och hjälper till där det behövs.
Meriterande:
Erfarenhet av ICAs olika system som tex AoB och Min butik
Avdelningsansvar
Anställningstyp: Deltidstjänst (30 timmar/v)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Är du den vi söker?
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare.
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB.
