ICA Kvantum Karlssons söker en Avdelningsansvarig för Kroppsvård/Special

Personalica AB / Butikssäljarjobb / Svedala
2025-12-13


Visa alla butikssäljarjobb i Svedala, Staffanstorp, Vellinge, Trelleborg, Skurup eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Personalica AB i Svedala, Vellinge, Malmö, Lomma, Lund eller i hela Sverige

Vi söker nu en ny kollega till vårt team!
Vi söker dig som är positiv, älskar kundmötet, brinner för god service och vill utveckla vår Kroppsvård & Special - avdelning.
Din roll: Som avdelningsansvarig ska du kunna erbjuda våra kunder en säljande och inspirerande avdelning. Du ansvarar för uppföljning och försäljning mot avdelningens nyckeltal, arbetar aktivt med avdelningens lagersaldon, kampanjer, säljplatser och säkerställer sortimentet efter säsonger. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av butiksarbete. I tjänsten ingår även arbete i kassa och scanning.
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga situationer. Vi värdesätter att du liksom vi, är flexibel och serviceinriktad med ett stort engagemang i arbetet. Du har sinne för struktur och ordning, och gillar att ha det rent och snyggt omkring dig. Du är även en lagspelare och hjälper till där det behövs.
Meriterande:

Erfarenhet av ICAs olika system som tex AoB och Min butik

Avdelningsansvar

Erfarenhet av beställningsansvar

Publiceringsdatum
2025-12-13

Om tjänsten
Anställningstyp: Deltidstjänst (30 timmar/v)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal

Är du den vi söker?
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare.
Om Bemannica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Personalica AB (org.nr 556955-0337)

Arbetsplats
Personalica

Kontakt
Christian Wallin
christian.eriksson@bemannica.se
046-2727110

Jobbnummer
9643126

Prenumerera på jobb från Personalica AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Personalica AB: