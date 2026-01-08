ICA Kvantum Bäckebol söker ställföreträdande Team Deli/Bröd
Matmarknaden Bäckebol AB / Butikssäljarjobb / Göteborg
Ställföreträdande säljledare ICA Kvantum Bäckebol
Plats: Göteborg, Bäckebol
Anställningsform: Deltid
Sista dag att ansöka är 2026-01-18Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
ICA Kvantum Bäckebol är en levande matbutik med passion för kvalitet, service och ett personligt kundbemötande. Vi erbjuder ett brett och prisvärt sortiment av varor och strävar alltid efter att ge våra kunder en inspirerande, enkel och positiv shoppingupplevelse. Nu söker vi en engagerad och driftig Stf Säljledare till vårt Team Deli/Bröd som vill vara med och utveckla verksamheten till nästa nivå.Arbetsuppgifter
Som Stf Säljledare kommer du att:
Leda och motivera ditt team för att nå uppsatta mål och säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Visa upp en kreativ och strukturerad arbetsmetod som stimulerar tillväxt och effektivitet.
Ansvara för dagliga driftuppgifter samt planering och genomförande av aktiviteter och kampanjer.
Hantera grundläggande butiksekonomi och följa upp resultat för att optimera försäljningen.
Säkerställa att gällande rutiner och regler följs inom arbetsområdet.Profil
För att lyckas i rollen söker vi dig som:
Är driftig, kreativ och lösningsorienterad.
Har goda ledaregenskaper och kan inspirera och utveckla dina medarbetare.
Är strukturerad och har en god förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter.
Är en utmärkt kommunikatör, både skriftligt och muntligt.
Har lätt för att arbeta både självständigt och i grupp.
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål och ständigt sträva efter förbättring.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i ICA:s system såsom AOB, Min Butik och Store Office.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
En stabil arbetsgivare som värdesätter sin personal och satsar på intern utveckling.
Möjligheten att påverka butikens framtid.Så ansöker du
Låter detta som ett jobb för dig? Klicka på länken och gör din ansökan, senast Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta therese.eskengren@kvantum.ica.se
eller på telefonnummer 0767-195531.
Vi ser fram emot din ansökan!
