ICA Kvantum Bäckebol söker Säljledare
2026-01-08
Säljledare Team Frukt/Kassa - ICA Kvantum Bäckebol
Plats: Göteborg, Bäckebol
Anställningsform: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Vill du vara med och skapa en butik i världsklass?
Vi söker nu en engagerad och erfaren säljledare som vill ta ansvar för att utveckla vårt team inom kolonial och chark. Du får en nyckelroll i både den dagliga driften och den strategiska utvecklingen - med möjlighet att påverka butikens framtid.
Om ICA Kvantum Bäckebol
Vi är en relativt nyöppnad butik - sedan fyra år tillbaka - och har snabbt etablerat oss som en uppskattad aktör i området. Vi är en levande matbutik med passion för kvalitet, service och ett personligt kundbemötande.
Vi arbetar aktivt efter våra värdeord: Personligt, Enkelt, Effektivt, Prisvärt och Agera - och dessa genomsyrar allt vi gör, från kundmöten till interna samarbeten.
Din roll
Som säljledare ansvarar du för att:
Leda och utveckla teamet inom Frukt och Kassa.
Inspirera och engagera medarbetare genom coachande ledarskap.
Säkerställa hög kvalitet, effektivitet och kundservice.
Analysera försäljningsdata och driva förbättringsarbete.
Optimera sortiment och driva säljande aktiviteter.
Delta i butikens ledningsgrupp och rapportera till handlare.
Vara en närvarande förebild - både på golvet och i strategiska sammanhang.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom detaljhandel, gärna ICA.
Har god erfarenhet av ICAs system, särskilt Min Butik och AOB.
Är strukturerad, lösningsorienterad och snabblärd.
Triggas av utmaningar och har förmåga att motivera andra mot gemensamma mål.
Är kommunikativ, serviceinriktad och inspireras av att arbeta i team.
Vi erbjuder
Ett värderingsstyrt företag där kultur och arbetsglädje tas på största allvar.
Möjlighet till utbildning och karriärutveckling - vi vill att du växer!
Friskvårdsbidrag, personalrabatt och sociala evenemang.
Ett öppet och engagerat arbetsklimat där du får vara med och påverka.
Skicka din ansökan med CV senast 2026-01-18.
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
För frågor om tjänsten, kontakta Therese Eskengren på telefonnummer 0767-195531.
ICA Kvantum Bäckebol - för dig som älskar människor, siffror och nya utmaningar!
Tidigare erfarenhet av liknande tjänst
Ica kunskap Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden Bäckebol AB
(org.nr 559128-0507) Arbetsplats
ICA Kvantum Bäckebol (Matmarknaden Bäckebol AB) Kontakt
Therese Eskengren therese.eskengren@kvantum.ica.se Jobbnummer
9673834