ICA Kvantum Åkrahallen söker butiksmedarbetare till sommaren 2026
Åkrahallen AB (ICA kvantum Åkrahallen)
2026-01-12
ICA Kvantum Åkrahallen är ett familjeföretag med över 35 års erfarenhet av att ge Sala den bästa matupplevelsen. Med cirka 120 medarbetare i alla åldrar arbetar vi tillsammans för att skapa en arbetsplats präglad av gemenskap, kundfokus och utveckling.
Hos oss möts du av ett öppet klimat där vi är ärliga och tydliga med varandra, och där vi uppmuntrar alla att ta initiativ och bidra med idéer. Tillsammans skapar vi lönsamma, hållbara och etiska affärer - och vår målsättning är att vara Salas bästa matbutik. Vill du vara med på vår resa?
Nu söker vi sommarjobbare till butikens olika avdelningar!
Om rollen:
Som sommarjobbare hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans ser till att våra kunder får den bästa möjliga upplevelsen. Tjänsterna är på deltid (20-30 timmar/vecka) och sträcker sig från mitten av juni till mitten av augusti.
Vi söker dig som:
Är öppen och nyfiken, och tycker om att möta nya människor.
Har en positiv attityd och vill bidra till en härlig stämning på jobbet.
Är engagerad, ansvarstagande och gillar att arbeta i ett team.
Har du tidigare erfarenhet av butik eller kundservice? Toppen! Men det är inget krav - för oss är rätt inställning det viktigaste.
Vad vi erbjuder:
En rolig och stimulerande arbetsplats med härliga kollegor.
Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom butik och kundservice.
Chansen att vara en del av en familjär och inkluderande arbetsmiljö.
Vill du bli en del av vårt team i sommar? Skicka in din ansökan redan idag!
Du ansöker enkelt genom att här direkt svara på några frågor och därefter skicka in en kort videointervju.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
