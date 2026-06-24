IAM-konsult - var med och skapa säkra identitetslösningar
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-24
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du arbeta i framkant med cybersäkerhet och hjälpa organisationer att skapa säkra och effektiva identitetslösningar? Som IAM-konsult hos vår kund i Göteborg får du en central roll i att designa och implementera moderna lösningar inom Identity & Access Management, samtidigt som du utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och spännande kunder.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
I rollen som IAM-konsult arbetar du nära kunden för att förstå behov, och omsätta behoven i säkra, skalbara lösningar. Du är delaktig i hela processen i ett projekt – från design till implementation – och bidrar aktivt till att driva projektet framåt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Designa och implementera lösningar för Identity & Access Management-plattformar
Utveckla säkra lösningar för åtkomstkontroll samt arkitektur inom Identity Governance & Administration (IGA)
Arbeta med CIAM, PAM, Identity Governance och Zero Trust-ramverk
Förbättra processer, integrera nya tjänster och hantera framtida säkerhetsutmaningar
Bidra till att omvandla komplexa behov till tydliga och effektiva lösningar Profil
Vi söker dig som är nyfiken, driven och har en stark vilja att utvecklas inom IAM-området. Du håller dig uppdaterad kring branschtrender och trivs i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet inom IAM/IGA
Erfarenhet av NetIQ och/eller OpenText
Kunskap inom Active Directory och Entra ID
Praktisk, hands-on teknisk erfarenhet
Relevanta certifieringar
Som person är du kommunikativ, relationsskapande och tar ansvar för ditt arbete och dina leveranser. Något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Account Manager
Linda Åkesson linda.akesson@eccera.com +46734159351 Jobbnummer
9977861