i söker en allsidig medarbetare till Viggbyholms Stationskafé!

Park Kafé i Näsbypark AB / Restaurangbiträdesjobb / Täby
2025-08-08


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Park Kafé i Näsbypark AB i Täby

Vi söker en allsidig medarbetare till Viggbyholms Stationskafé!
Viggbyholms Stationskafé är Norrorts mest populära kafé - en varm och välbesökt mötesplats med härliga gäster och hög kvalitet på både mat och service. Nu söker vi en ny medarbetare som vill bli en del av vårt lilla, engagerade team.

Vi söker dig som:
Har körkort

Har erfarenhet från restaurang- eller cafébranschen

Talar och läser flytande svenska

Är ansvarstagande, flexibel och har god servicemedvetenhet

Publiceringsdatum
2025-08-08

Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och hantera beställningar

Tillreda kaffe och enklare rätter

Servera mat och dryck

Sköta disk och hålla rent

Hjälpa kockarna i köket

Köra leveranser vid behov

Lära dig att baka bullar och bröd

Vi är ett litet företag där alla hjälps åt - därför söker vi dig som gillar variation och som trivs med att ha många olika uppgifter under en arbetsdag.
Viktigt:
För att söka tjänsten måste du uppfylla kraven ovan. Har du inte den erfarenhet eller de språkkunskaper som krävs, ber vi dig vänligen att inte skicka in en ansökan. Vi söker en seriös person som tar sitt jobb på allvar - då kan vi tillsammans skapa världens bästa arbetsplats.
Låter det här som ett jobb för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till [info@stationskafeet.se] så hör vi av oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
/Viggbyholms Stationskafé

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@stationskafeet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Park Kafé i Näsbypark AB (org.nr 556975-0390)
södervägen 5 (visa karta)
183 57  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Viggbyholmsstationskafe

Kontakt
Kökschef
Maryam Ryden
maryam@stationskafeet.se
0735903858

Jobbnummer
9451302

Prenumerera på jobb från Park Kafé i Näsbypark AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Park Kafé i Näsbypark AB: