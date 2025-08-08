i söker en allsidig medarbetare till Viggbyholms Stationskafé!
Viggbyholms Stationskafé är Norrorts mest populära kafé - en varm och välbesökt mötesplats med härliga gäster och hög kvalitet på både mat och service. Nu söker vi en ny medarbetare som vill bli en del av vårt lilla, engagerade team.
Vi söker dig som:
Har körkort
Har erfarenhet från restaurang- eller cafébranschen
Talar och läser flytande svenska
Är ansvarstagande, flexibel och har god servicemedvetenhetPubliceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och hantera beställningar
Tillreda kaffe och enklare rätter
Servera mat och dryck
Sköta disk och hålla rent
Hjälpa kockarna i köket
Köra leveranser vid behov
Lära dig att baka bullar och bröd
Vi är ett litet företag där alla hjälps åt - därför söker vi dig som gillar variation och som trivs med att ha många olika uppgifter under en arbetsdag.
Viktigt:
För att söka tjänsten måste du uppfylla kraven ovan. Har du inte den erfarenhet eller de språkkunskaper som krävs, ber vi dig vänligen att inte skicka in en ansökan. Vi söker en seriös person som tar sitt jobb på allvar - då kan vi tillsammans skapa världens bästa arbetsplats.
Låter det här som ett jobb för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till [info@stationskafeet.se
] så hör vi av oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
/Viggbyholms Stationskafé Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@stationskafeet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Park Kafé i Näsbypark AB
(org.nr 556975-0390)
södervägen 5 (visa karta
)
183 57 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viggbyholmsstationskafe Kontakt
Kökschef
Maryam Ryden maryam@stationskafeet.se 0735903858 Jobbnummer
9451302