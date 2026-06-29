I början av karriären? Beredare till Produktion, Prototyp & skrov
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-29
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BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av nya miljardaffärer!
Vi behöver nu förstärka med en Beredare inom avdelningen Prototyp och Skrov.
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Vill du vara med på en fantastisk resa där vi har order i många år framåt och där det finns stora möjligheter till personlig utveckling?
Vi söker dig som med intresse av att jobba med verkstadsberedning där fokus ligger på struktur, ordning och reda och samtidigt ha ett helikopterperspektiv.
Du kommer att bereda de produkter som tillverkas genom plåtberedning, svets och bearbetning. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att:
Identifiera behov och beställa verktyg och utrustning för tillverkningen.
Ansvara för att beredningsunderlag hålls uppdaterade.
Rapportera om tillverkningsunderlag ej stämmer eller om förbättring kan göras för effektivisering.
Utföra ändringar i underlag som operationslistor och stycklistor.
Utföra köpa-/tillverka-analys.
Aktivt delta i förbättringsarbeten som syftar till att minska kostnader och samtidigt öka kvalitet och leveranssäkerhet.
Den produktionstekniska avdelningen ingår i ett avsnitt inom BAE som kallas Prototyp och Skrov. Inom vårt avsnitt bygger vi de chassier som sedan blir färdiga fordon och har alla processer med högteknologiska maskiner från skärning till målning i egen regi.
Rapportering sker till Chef Beredning/Planering/Inköp.
Den du är
Vi tror att du har en relevant utbildning. Vi tror att du är i början av karriären och har ett stort intresse för verkstadsindustri. Det är meriterande att ha praktisk erfarenhet av svets, skärande bearbetning, plåtberedning eller produktionstekniskt arbete mot verkstad. Vi ser gärna att du har erfarenhet av något affärssystem. Då vi är en internationell koncern behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska.
Rollen förutsätter att du är självständig. Som person är du är strukturerad och har högt eget driv. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att ingå i ett team.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-06-29Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Magnus Åström, rekryterande chef 073-309 73 30 eller Maria Josefsson, rekryteringskonsult AxÖ Consulting, 070 – 842 23 35.
Sista ansökningsdag är 2026-08-23.
Under semesterperioden (v 28 – v 31) har vi begränsad tillgänglighet. Skicka ett sms så återkommer vi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2A (visa karta
)
891 41 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112 Jobbnummer
9983969