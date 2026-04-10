I 19 söker Avd Chef till Försörjnings avdelningen
2026-04-10
I 19 Norrbottens Regemente söker Avd Chef till Försörjnings avdelningen
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har förändrats och regeringen har beslutat att den militära förmågan fortsatt ska stärkas. Det innebär att Försvarsmakten och Norrbottens Regemente, I 19, ska växa. En avgörande faktor för att vi ska kunna växa är att verksamheten vid förbandet genomförs på ett effektivt sätt. Därför har vi ett stort behov av nya medarbetare i flera befattningar och på flera orter. Vi hoppas att du vill vara med oss i denna expansiva period.
Om enheten:
Logistikenheten (LogE) vid Norrbottens regemente består av en Stab, Teknikavdelning (TekA) samt en Försörjningsavdelning (FörsA). Nu behöver vi förstärka teamet med en ny Avdelningschef på Försörjningsavdelningen (FörsA).
FörsA har till uppgift att tillhandahålla förnödenheter och transporter som förbanden behöver för dess verksamhet i fred, krig och kris. FörsA Boden består av dryga 100 anställda placerade i Boden, Kiruna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består i att leda och fördela arbetet inom FörsA vilket innebär att planera, följa upp och leda dess personal gällande internutbildning, utveckling av avdelningen samt krigsförbandet. Rollen innebär vidare att delta i planering och ledning, kundkontakter och uppföljning av olika processer vid FörsA Boden. I rollen som avdelningschef kommer du ha personalansvar för din ställföreträdare chef samt övriga sektionschefer.Publiceringsdatum2026-04-10KvalifikationerKvalifikationer
OR 7
OF 3
Körkort klass B manuellDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har stor servicekänsla och lätt att ta kontakt med människor samt har god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är inte främmande för att arbeta självständigt, är lojal, flexibel, noggrann och ordningsam som person. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Militära förarbevis på lastbilar och släp, kärror samt påhängsvagnar
Erfarenhet av förbandslogistik
Materialkännedom av FM materiel
Avveckling
Kassationer
Erfarenhet av FM stödprocesser ex. PRIO
God fysisk förmågaÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som vanligtvis inleds med 6 mån provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Omgående
Arbete kan medföra visst arbete på kvällar och helger. Det kan också medföra tjänstgöring på annan ort såväl nationellt och internationellt.
För upplysning om befattningen kontakt:
Enhetschef logistikenheten Mikael Olofsson 076-1048269
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Generalist Mattias Lundgren 070-8289756
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet Annelie Forshage
SACO Björn Astermo
Officersförbundet Håkan Jansson
Seko Susanne Thunberg
Samtliga nås via växeln 0505-451000
Sista ansökningsdag:
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-03. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev där du väl motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ange även löneanspråk. Så ansöker du
