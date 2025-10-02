I 19, Logistikenheten söker GSS/K Mekaniker till Brigadtekniska Sektionen
2025-10-02
Brigadtekniska sektionen ligger under Teknisk avdelning ( TekA ).
Teknisk avdelning verkar inom Logistikenheten ( LogE ) på Norrbottens regemente
med tekniskt systemstöd, tekniskt kundmottagning och genom att driva mekanikerskola.
Brigadtekniska sektionen jobbar med förebyggande- och avhjälpande underhåll, systemstödsresor inom
Sverige samt utomlands. Vi jobbar huvudsakligen i en verkstad men genomför även tekniskt underhåll i
fält. Vi stöttar även utbildningar inom teknisk tjänst i Bodens garnison.
För vår uppbyggnad av verksamheten i Boden söker vi nu mekaniker till Brigadtekniska sektionen.
Beroende på din bakgrund och kompetens vidareutvecklar vi dig som mekaniker inom teknisk tjänst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer vara mekaniker/soldat på Brigadtekniska sektionen (BTS) som genomför förebyggande- och
avhjälpande underhåll i Bodens garnison, vilken omfattar ca 50% av landets yta, främst hjulfordon,
stridsfordon samt specialrep. Du kommer tjänstgöra på en sektion om 10st heltidsbefattningar. Du
kommer att genomföra reparationer på hjulfordon och bandgående fordon samt genomföra övningar
med förbandet.
Sektionen består av 4st Officerare/Specialistofficerare och 6st mekanikerbefattningar.
Vem är du?
Som mekaniker/soldat på sektionen är du en individ med stort intresse av att som soldat verka i en
teknisk miljö i fält och verkstad. Du är en person som har förmågan att stå upp för vår verksamhet och
vara beredd att jobba i tillfälligt sammansatta reparationsenheter. Du har även ett intresse av
utvecklingsarbete.
Att vara soldat på sektionen innebär att du måste ha omdöme, kunskap och förmåga att fatta egna
beslut. Du måste kunna jobba självständig samt i grupp. Det är centralt att du naturligt agerar inom
ramen för Försvarsmaktens värdegrund.
På sektionen eftersträvar vi en jämställd arbetsplats med mångfald. Om
detta är naturligt för dig och om du ser det som en möjlighet och utmaning har du rätt förutsättningar
Önskvärda meriter
Körkortsbehörighet B manuell växel
Genomförd GMU/värnplikt
Önskvärda meriter
Erfarenhet av något följande:
Genomförd Mark- eller Signalmekanikerutbildning
Mekanikerutbildad hjulfordon/bandvagn
Teknisk utbildning inom annat system i försvarsmakten
Förarbevis inom Försvarsmakten Övrig information
Tjänstgöringsort Boden
Tjänsten kan innebära systemstödsresor nationellt samt internationellt
Tjänsten kan innebära internationell tjänst
Tillträde enligt överenskommelse
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper
Anställningen är en tidsbegränsad soldatanställning med en anställningstid upp till 8 år med vanligen 6 månaders
provanställning.
Befattningsnivå: OR 2
Välkommen med din ansökan senast 20251130 där personligt brev och meritförteckning bifogas.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Erik Karlsson, Sektionschef på Brigadtekniska Sektionen
Telefonnummer: 073-053 00 38
Information om rekryteringsprocessen:
Anna-Lena Nilsson, Personalhandläggare Logistikenheten
Telefonnummer: 076-1377077
Fackliga representanter:
OF Bothnia: Björn Persson
SACO: Björn Astermo
SEKO: Susan Thunberg
OFR/S: Per Eriksson
Samtliga nås via växeln: 0505-451000
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Regementets huvuduppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2030 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik.
Värnpliktsutbildningen genomförs på Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. På regementet finns även en regementsstab, en brigadstab, Försvarsmaktens vinterenhet, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
