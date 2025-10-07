Hyresgästföreningen söker förhandlare till Aros-Gävle
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.Nu behöver vi förstärkning och söker en förhandlare till Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.
Ditt uppdrag
Som förhandlare blir din främsta uppgift att leda förhandlingsdelegationer och förhandla med motparten. Du kommer kommunicera med förtroendevalda och medlemmar samt samordna arbetet med delegationen. En viktig del i arbetet är också att engagera förtroendevalda i förhandlingsarbetet. Omvärldsbevakning rörande boendet och bostadspolitik ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-10-07Bakgrund
För att passa in som förhandlare är du bekväm i ledarrollen och har lätt för att ta ansvar och skapa förtroende. Vi letar efter dig som har analytisk fallenhet, ett systematiskt arbetssätt samt är lugn, trygg och kan fokusera även i pressade situationer. I rollen som förhandlare är du serviceinriktad och kommunikativ, i både tal och skrift. För alla som arbetar på Hyresgästföreningen gäller att du delar våra värderingar och har ett engagemang för de frågor vi driver.
Kvalifikationer:
För rollen behöver du ha akademisk utbildning i ekonomi, juridik eller annan relevant högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har förhandlingsvana eller har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt. Arbetet kräver att du har analytisk och kommunikativ förmåga och att du är utvecklingsinriktad.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta i en idéburen verksamhet men viktigast är att du delar våra bostadspolitiska värderingar och våra värderingar om en öppen och inkluderande kultur som bjuder in till engagemang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Är du den vi letar efter kan vi erbjuda ett varierande och ansvarsfullt arbete där du själv kan påverka planering, arbetsuppgifter och arbetsmetoder.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 28 oktober. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. För mer information om tjänsten, kontakta
Upplysningar om tjänsten lämnas av förhandlingsstrateg Marcus Kjellin tel. 010-459 15 70 eller länschef Anna Lööf Hedh tel. 010-459 13 38.
Fackliga kontaktpersoner: Handels: Gits Stigsdotter-Nyström tel. 010-459 13 42, SACO: Titti Persson tel. 010-459 13 64.
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss på LinkedIn. Ersättning
